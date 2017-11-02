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10:00 (мск), источник: Uzdaily.uz

Подписаны соглашения на будущие сделки на сумму $26 млн. в рамках Седьмого Центрально-Азиатского торгового форума

Подписаны соглашения на будущие сделки в Центральной Азии на сумму $26 миллионов в рамках Седьмого Ежегодного Центрально-Азиатского торгового форума «Перспективы роста: торговля, транспорт и плодоовощной сектор», который состоялся 18—19 октября 2017 года в Алматы (Казахстан).

Источник: Uzdaily.uz

Более 1100 руководителей компаний и представителей государственного сектора из 18 стран Центральной Азии, Азии и Европы приняли участие в двухдневном форуме, который также посетили Послы Соединенных Штатов Америки в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

Более 50 компаний приняли участие в торговой выставке и представили новые технологии, оборудование и услуги в сфере плодоовощного сектора, транспорта и логистики с целью снижения производственных и транспортных расходов. Организаторы форума включили бизнес-тренинги по внедрению требований международных стандартов безопасности пищевой продукции.

В первый день работы форума были определены три победителя конкурса по признанию достижений в плодоовощном и транспортно-логистическом секторах в следующих номинациях:

Награда за выдающиеся достижения в сфере производства, переработки и хранения плодоовощной продукции — «GOLD DRIED FRUITS EXPORT»: производитель плодоовощной продукции из Узбекистана за внедрение инновационных подходов в производстве.

Награда за выдающиеся достижения в сфере транспорта и логистики — «Транслайн Казахстан», казахстанская транспортно-логистическая компания за внедрение инноваций по обучению следующего поколения экспертов по логистике.

Лучший выставочный стенд торговой выставки — «Абрикос и Компания» из Таджикистана, крупнейший производитель и экспортер свежего и сушенного абрикоса в Россию и Казахстан.

Соединенные Штаты Америки выступили основным организатором форума через Проект Агентства США по международному развитию по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии. Проект направлен на развитие экспортного потенциала и создание рабочих мест в плодоовощном секторе и транспорте и логистике в пяти странах Центральной Азии. Развивая конкурентоспособность компаний в регионе и устраняя барьеры в торговле, США способствует становлению устойчивого и конкурентоспособного частного сектора.

Партнерами форума выступили Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Региональная Программа GIZ «Содействие региональной торговле в Центральной Азии», Европейский банк реконструкции и развития, Crown Agents, GLOBALG.A.P., Cert Academy, Японское агентство международного развития (JICA), KAZLOGISTICS и Global Cold Chain Alliance.

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