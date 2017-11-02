Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
В Киеве организатором убийства полковника назвали Ленина из ДНР
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
СМИ: в Донбассе убили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
12:30 (мск), источник: Podrobno.uz

С автомобиля на автобус: в Ташкенте повысят привлекательность общественного транспорта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте планируется реализовать комплекс мер по повышению привлекательности общественного транспорта по сравнению с личным автомобилем.

Источник: Podrobno.uz

Они предусмотрены Концепцией развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года.

Так, например, планируется внедрить систему выделенной полосы для приоритетного движения автобусов, что позволит увеличить скорость движения в среднем на 3−4 км/час и, соответственно, интенсивность движения в среднем на 10−12%.

Кроме того, власти намерены предоставить преимущественное право проезда общественному транспорту на регулируемых перекрестках. Среди других интересных идей — внедрение специальной дорожной разметки, предоставляющей преимущественное право общественному транспорту при перестроении в ходе выезда с остановок на крайнюю левую полосу движения.

Параллельно планируется провести обустройство и модернизацию всех остановочных пунктов пассажирского транспорта, оснастив их электронными табло, построить на конечных станциях стационарные модули для отдыха и обедов водителей.

Особый акцент будет сделан на регулировании условий доступа, движения и парковки личного автотранспорта в центральных районах, в которых транспортная проблема стоит особенно остро.

Отметим, что сегодня ежедневный объем перевозок в Ташкенте составляет 4,75 миллиона пассажиров. В городе действуют 266 маршрутов, из которых 146 — автобусные и 120 — маршрутных такси (маршруток). Средняя скорость движения автобусов составляет 21 км/час вне часов пик и 16,9 км/час в часы пик.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ташкентское метро оснастят рамками металлоискателей
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь