У Борисовского хрустального завода открывается второе дыхание

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По решению Правительства на его базе создаются два отдельных производства: по выпуску хрусталя и медицинского стекла. Уже зарегистрированы ОАО Борисовский хрусталь и ОАО Белмедстекло. Рассматриваются кандидатуры руководителей. Похоже, четырехлетняя эпопея с санацией предприятия вступила в завершающую стадию. Готовится документ, который окончательно расставит точки над i.

Два в одном

Идея создания на базе завода двух отдельных предприятий ненова. Она появилась немногим позже запуска в 2009 году производства медицинских ампул и флаконов. Этот инвестиционный проект, суливший заводу большие выгоды, реализовали под эгидой Государственной программы импортозамещения. Но все пошло не так… Технологическая авария повредила стекловаренную печь для производства боросиликатного стекла. Маркетинговые просчеты и высокая энергоемкость производства хрусталя привели к финансовым проблемам, решить которые руководству завода оказалось не по силам. В итоге в апреле 2013 года хозяйственным судом Минской области было принято решение о банкротстве предприятия с последующей санацией.

Если судьба банкротов обычно решается в течение 30 месяцев, то для хрустального завода времени потребовалось значительно больше. Предлагались различные варианты: от поиска потенциального инвестора до ликвидации.

По словам антикризисного управляющего Николая Гаевского, был разработан план санации, но для восстановления производства медицинского стекла требовались дополнительные финансы, которых в полном объеме не нашлось. Чтобы выжить, на заводе освоили новые виды продукции из цветного хрусталя. С государственной поддержкой приобрели горшковую печь итальянской фирмы. И теперь здесь могут выпускать хрусталь синего, зеленого и фиолетового цветов.

Сегодня часть коллектива занята на подсобных работах, кто-то отправлен в вынужденный отпуск с сохранением двух третей оклада. На заводе трудятся 415 человек — вдвое меньше, чем в 2013 году. Из-за неясного будущего многие работники ушли сами. А специалистов цеха медицинского стекла ни одно учебное заведение в стране не готовит. И это не может не беспокоить начальника цеха Олега Шарапова. Душа болит за родное предприятие, на котором он с 1976 года начинал еще выдувальщиком:

— Первоочередная задача — восстановить стекловаренную печь и сохранить штат специалистов. Ко мне и сегодня подходили двое наладчиков, интересовались по поводу дальнейшей работы. Им семьи кормить надо, коммуналку оплачивать. Хочется человека оставить, а с другой стороны, что я ему могу предложить.

Взгляд через стекло

Производство медицинского стекла — для страны дело новое, начатое в 2009 году. В то время как главный конкурент борисовчан — ОАО Полтавский завод медицинского стекла — занимается им с середины прошлого века. Понятно, что ошибок на начальном этапе избежать не удалось. И главная была — в устройстве печи для производства боросиликатного стекла. Из-за просчетов в проекте итальянской компании, поставлявшей оборудование, в 2011 году на предприятии произошла нештатная ситуация: стекло вышло из печи наружу, и печь пришлось остановить вплоть до 2014 года, когда были выделены средства и объявлен тендер на восстановительные работы. Претензии к поставщику оборудования почему-то так и не были предъявлены.

В 2015 году печь снова запустили, но нужного качества стекла, по мнению его потребителей, так и не удалось добиться.

Летом нынешнего года она опять остановлена на плановый ремонт. Заводчане считают, что необходима полная ее модернизация, которая, по скромным подсчетам, потянет на сумму около 3,5 миллиона евро. По мнению антикризисного управляющего, для страны это небольшие деньги, а производство медицинского стекла — дело перспективное.

Начальник производства медицинского стекла и изделий из него Юрий Рубель знает, что печи для боросиликатного стекла в мире строит ограниченное число компаний:

— Компании предпочитают не делиться своими технологиями. Те принципы, которые действуют при варке оконного стекла или хрусталя, совершенно не подходят для медицинского. Мы были в Полтаве, смотрели производство. Там оборудование такое же, как и у нас, и они в целом им довольны. Поездка еще раз позволила убедиться в том, что производство это — живое и работоспособное. Поэтому важно сохранить кадры. Костяк у нас есть. Если быстро запустимся, то проблем быть не должно.

При самых благоприятных обстоятельствах, по прогнозам специалистов, производство сможет заработать в полном объеме через восемь месяцев. Но еще предстоит решить вопросы с Министерством здравоохранения по поводу водостойкости изделий.

Золотой фонд

Держу в руках пару прозрачных лебедей с изящно изогнутыми тонкими шеями — это одно из более чем трех тысяч изделий, создававшихся в цехе № 1 по производству хрусталя. Однако со всем разнообразием выпущенной продукции ознакомиться мне не удалось. В кабинете начальника цеха были лишь единичные экземпляры, а экспозиция заводского музея находится сейчас на выставке в Национальном художественном музее.

На производстве хрусталя трудятся не просто мастера своего дела, а настоящие художники, убежден начальник цеха Александр Гришков. Он пришел сюда после училища в 1978 году. Начинал наборщиком стекломассы, затем был выдувальщиком, бригадиром. Даже пять лет проработал по специальности в Варшаве и снова вернулся на завод в качестве инструктора. Потом стал заместителем начальника цеха, а с 2005 года — его начальником. Довелось ему поучаствовать в международном фестивале стеклодувов в Турции. Работа со стеклом Александра Николаевича всегда захватывала. Это он привез в Борисов из польской столицы технологию производства сувениров: животных, знаков зодиака:

— Сейчас мы много делаем спортивной атрибутики. Вот, например, копия кубка, который выполняли для Дарьи Домрачевой. Много делаем и индивидуальных заказов, эксклюзивных. Кроме того, с 2004 года начали производить накладной хрусталь, по которому мы — монополисты. На нем работают выдувальщики самой высокой квалификации.

В цехе удалось сохранить штат специалистов: выдувальщиков, резчиков, шлифовщиков. Это такие профессионалы, как Леонид Шуляк, Сергей Базан, Геннадий Новик и многие другие. Средний возраст работников — более сорока лет. Они всю жизнь занимались одним делом, а теперь менять профессию, переучиваться сложно.

С производством цветного хрусталя благодаря новой печи производительностью 250 килограммов в сутки вопросов нет. А вот для варки обычного требуется замена старой энергоемкой печи. Вопрос с моделью новой уже проработан, изучен опыт ее использования. Ее покупка позволит повысить конкурентоспособность продукции и сократить себестоимость. В перспективе также — механизация и автоматизация производства, уменьшение ручного труда.

А что с долгами Борисовского хрустального завода? Они переведены в акции новых акционерных обществ, так что те начнут свою деятельность без отягощенной наследственности. Словом, есть надежда, что 120-летний юбилей предприятия его преемники встретят с уверенностью в будущем и новыми достижениями.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ

Татьяна Бранцевич, первый заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:

— Минский облисполком поддерживает нормативный акт, подготовленный Министерством архитектуры и строительства, по разделению производства на Борисовском хрустальном заводе на две части: медицинского стекла и хрусталя, которые будут развиваться параллельно и независимо, и готов участвовать в софинансировании данного проекта. Но этот вопрос до конца не решен и вынесен на уровень Правительства. Если решение будет принято, то предприятие по производству медицинского стекла станет выпускать импортозамещающую продукцию для фармацевтической промышленности страны (ампулы и флаконы), что позволит значительно сократить поставки с Полтавского завода. Очень важно, что сохранится и историческое производство хрусталя, которое, несмотря ни на что, имеет свои рынки сбыта. И самое главное — высококвалифицированный персонал, который умеет выпускать уникальные изделия, созданию которых нигде не учат.

СПРАВКА СБ

За свою почти 120-летнюю историю завод, основанный в 1898 году минским купцом Кабановым, не раз видел взлеты и падения. В далеком 1917 году борисовский хрусталь получил медаль на выставке стекла в Париже. Затем были престижные награды в Италии и Сербии, в Латвии и Украине, в Армении и Узбекистане. Продукция предприятия экспортировалась в 24 страны мира. Но мода на хрусталь прошла, и на него упал спрос. На постсоветском пространстве из более восьми десятков заводов, выпускавших хрусталь, осталось только три. Два из них — в нашей стране: помимо Борисовского хрустального, ОАО Стеклозавод Неман. В декабре прошлого года Совмин принял решение о прекращении в Борисове производства хрусталя. Казалось, все — точка. Но выпуск его был возобновлен после посещения завода летом Премьер-министром Андреем Кобяковым.