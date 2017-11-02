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12:31 (мск), источник: Sputnik

Эксперты об автобусах Ташкента: дорого, долго и опасно

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ташкентские власти назвали главные проблемы плохой работы столичных автобусов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

В опубликованной на днях Концепции развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года специалисты перечислили основные причины неэффективной работы общественного транспорта города.

За последние десять лет объем перевозок пассажиров автобусами снизился почти в два раза. Если в 2007 году ими было перевезено 381,1 миллиона пассажиров, то в 2016 году — всего 204 миллиона. Нехитрый подсчет показывает, что ежегодное снижение пассажиропотока составило в среднем 6%.

Основными причинами такого катастрофического падения стало снижение конкурентоспособности автобусных перевозок из-за роста стоимости проезда и несоблюдения регулярности перевозок.

Свою лепту внес и ускоренный рост количества легковых автомобилей в личном пользовании (в 1,4 раза), что привело к оттоку населения с автобусов на личный легковой автотранспорт. Так, например, сегодня в столице широко распространена практика, когда пассажиры, группируясь по 2−4 человека, договариваются с водителями легковых автомобилей для поездки до места назначения, что намного быстрее, комфортнее и дешевле поездок на общественном транспорте.

Кроме того, в течение последних десяти лет средняя пассажировместимость автобусов снизилась с 80 до 64 мест или на 20%. При этом постоянный рост численности населения города требует преобладающего количества автобусов большой вместимости, потребность в которых оценивается в 1640 единиц до 2030 года.

Острой проблемой остается износ подвижного состава автобусного парка, достигший 81%. Изношенность некоторых моделей автобусов Mercedes-Benz, наиболее востребованных на городских маршрутах, достигла 100% и выше. Эта ситуация, по мнению специалистов, сложилась потому, что обновление парка осуществлялось крайне разрозненно и бессистемно.

В результате за последние десять лет более чем в 1,5 раза возросло число простоев автобусов из-за технических неисправностей. Если в 2006 году отмечалось 50485 таких случаев простоя, то в 2016 году — уже 78834.

Увеличение пробега автобусов и срока их эксплуатации повлекло за собой и рост объемов ремонтных работ. Так, согласно оценкам экспертов, количество ремонтов между плановыми сервисными обслуживаниями автобусов со сроком эксплуатации не более трех лет составляет в среднем один случай. У автобусов, отработавших 8 лет, эти показатели в пять раз больше. В результате, увеличиваются объемы выполняемых ремонтных работ, затраты на их проведение.

Согласно тексту документа, рекомендуется провести срочное дооснащение специализированного центра по ремонту и сервисному обслуживанию автобусов Mercedes-Benz необходимым диагностическим и гаражно-технологическим оборудованием, провести модернизацию устаревшего станочного и гаражно-технологического оборудования всех автобусных парков.

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