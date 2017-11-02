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09:47 (мск), источник: Publika.md

Приватизирование фирмы «Vestmoldtransgaz» принесет нашей стране ряд преимуществ

Намерение румынской государственной компании приватизировать фирму «Вестмолдтрансгаз», которая, в том числе, администрирует газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, очень своевременно и принесет нашей стране ряд преимуществ.

Источник: Publika.md

В этом убеждены гости передачи «Фабрика». По их словам, передача газопровода частному администратору может ускорить строительные работы по его продлению до Кишинева.

«Мы говорим о хорошо построенном бизнесе, которым могут заниматься только компании с большим опытом. Мы не говорим о случайных или недавно открытых фирмах, а о компаниях, которые доставляют газ европейскому сообществу. И таких компаний, которые можно допустить для участия в этом инвестиционном конкурсе, в Европе не так много», — сказал министр экономики Октавиан Калмык.

«Наше преимущество — готовность Румынии. Преимущество приватизации в том, что правительство ничего не инвестирует в эти проекты, то есть не несет расходы. С одной стороны получает энергетическую безопасность, с другой — нового инвестора. А в итоге в бюджет поступают еще и деньги, полученные в результате приватизации», — отметил экономический эксперт Роман Киркэ.

Председатель палаты депутатов Румынии, лидер Социально-демократической партии Ливиу Драгня на прошлой неделе заявил о готовности правительства соседней страны приобрести молдавскую компанию, так как это будет экономически выгодно как румынской, так и молдавской стороне.

Ранее власти Молдовы и Румынии заявили, что строительство газопровода от Унген до Кишинева может завершиться до конца 2018 года.

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