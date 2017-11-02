Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Нет знака - штраф: водители столкнулись с необычной проблемой
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
Рудова полностью обнажилась в серии провокационных снимков – СМИ
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» — СМИ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
09:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен новый объект с общим объемом инвестиций порядка 266 млн рублей и созданием 152 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона.

Цель инвестпроекта — организация в Стерлитамаке производства по глубокой переработке вторичных ресурсов на базе мусоросортировочного комплекса, а также организация полигона твердых коммунальных отходов для размещения несортируемых отходов на ресурсоемком полигоне.

Инициатором выступает АО «ПТК ЭкоПром».

Срок реализации проекта — 2017−2020 годы.

После сортировки мусора инвестиционный проект предполагает производство продукции из пластмасс, бумаги, картона, лома алюминия, стеклянных банок, бутылок, RDF-топлива, резиновой крошки, плитки и др.

Всего на данный момент Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана содержит 41 проект общей стоимостью свыше 207,7 млрд рублей. Количество новых рабочих мест в случае их успешной реализации превышает 12,5 тысячи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Франция сократила срок выдачи туристических виз россиянам
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь