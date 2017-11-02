В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов

Цель инвестпроекта — организация в Стерлитамаке производства по глубокой переработке вторичных ресурсов на базе мусоросортировочного комплекса, а также организация полигона твердых коммунальных отходов для размещения несортируемых отходов на ресурсоемком полигоне.