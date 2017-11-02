Свердловское Заксобрание увеличило бюджет-2017 почти на два миллиарда
Заксобрание Свердловской области согласовало увеличение бюджета на 2017 год на 1,9 млрд рублей.
Заксобрание Свердловской области согласовало увеличение бюджета на 2017 год на 1,9 млрд рублей.
Рост обеспечили налоговые поступления от крупнейших предприятий, которые оказались выше запланированных. Доходы вырастут до 205,9 млрд, расходы — до 219,5 млрд.
В частности, траты по линии минздрава увеличены на 863,2 млн рублей, из них большая часть, 597 млн, пойдет на погашение кредиторской задолженности.
Минкульту добавлено 388 млн рублей. Минспорта получит 304,4 млн, из них 206,9 млн — субсидии Фонду поддержки спорта высших достижений.