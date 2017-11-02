Свердловское Заксобрание увеличило бюджет-2017 почти на два миллиарда

Рост обеспечили налоговые поступления от крупнейших предприятий, которые оказались выше запланированных. Доходы вырастут до 205,9 млрд, расходы — до 219,5 млрд.

В частности, траты по линии минздрава увеличены на 863,2 млн рублей, из них большая часть, 597 млн, пойдет на погашение кредиторской задолженности.