«Белавиа» запустит рейсы из Минска в Ростов с 27 апреля 2018 года

«Рейсы будут осуществляться с частотой четыре раза в неделю (вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам)», — говорится в сообщении.

«Белавиа» сейчас регулярно летает из Минска по 49 маршрутам в 28 стран мира, в том числе и в Россию (в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Калининград). Флот компании состоит из 26 воздушных судов, из них пять Boeing-737−800, шесть Boeing-737−500, семь Boeing-737−300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200.