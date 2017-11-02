«Белавиа» запустит рейсы из Минска в Ростов с 27 апреля 2018 года
Авиакомпания «Белавиа» с 27 апреля 2018 года начнет выполнять рейсы из Минска в Ростов. Об этом сообщает
Авиакомпания «Белавиа» с 27 апреля 2018 года начнет выполнять рейсы из Минска в Ростов. Об этом сообщает
«Рейсы будут осуществляться с частотой четыре раза в неделю (вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам)», — говорится в сообщении.
Стоимость перелета в одну сторону составит от 106 евро,
«Белавиа» сейчас регулярно летает из Минска по 49 маршрутам в 28 стран мира, в том числе и в Россию (в Москву,