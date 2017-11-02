Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Лыжников из РФ лишили медалей Сочи-2014 и отстранили пожизненно
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
09:42 (мск), источник: Городской репортер

«Белавиа» запустит рейсы из Минска в Ростов с 27 апреля 2018 года

Авиакомпания «Белавиа» с 27 апреля 2018 года начнет выполнять рейсы из Минска в Ростов. Об этом сообщает пресс-служа компании в Facebook.

«Рейсы будут осуществляться с частотой четыре раза в неделю (вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам)», — говорится в сообщении.

Стоимость перелета в одну сторону составит от 106 евро, туда-обратно — от 199 евро, включая все таксы и сборы.

«Белавиа» сейчас регулярно летает из Минска по 49 маршрутам в 28 стран мира, в том числе и в Россию (в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Калининград). Флот компании состоит из 26 воздушных судов, из них пять Boeing-737−800, шесть Boeing-737−500, семь Boeing-737−300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В тюрьме создали финансовую пирамиду и похитили 6 млрд рублей
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России готов покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь