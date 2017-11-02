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09:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

На набережной в центре Волгограда начали укреплять причальную стенку

Рабочие уложили более 3 000 квадратных метров геотекстиля во внутренние части причалов Центральной набережной Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, материал отличается высокой износостойкостью, имеет хорошие дренажные и фильтрующие свойства. Он предотвращает вымывание песка из подводной части набережной. Перед этим подрядчик провел полную выемку существующей песчаной отсыпки внутренней части на участке 7−10 причалов. Проводимая реконструкция гидротехнических сооружений набережной заложит основу для дальнейшего комплексного развития данной территории. Параллельно продолжаются работы по бетонированию причальных конструкций.

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