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11:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Братске в 2018 году отремонтируют 38 многоквартирных домов

В 2017 году идут работы в 29 домах на сумму почти 248 млн рублей. Об этом заявил гендиректор Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Денис Быков по итогам видеоконференции с членами рабочей группы Братска по вопросу организации капремонта, сообщает пресс-служба фонда.

В 2015 году Братск, к сожалению, в программе капремонта не участвовал, отметил Денис Быков. В 2016 году в городе было отремонтировано 22 МКД на общую сумму более 164 млн рублей. Текущие работы завершены на 80−90%, к концу года, согласно договорам, запланированный капремонт будет выполнен в полном объёме. Денис Быков заявил, что существует запас прочности, финансовая подушка, которая позволяет увеличивать объёмы работ.

Как заявила председатель думы Братска, руководитель рабочей группы Лариса Павлова, именно на увеличении количества ремонтируемых домов настаивает рабочая группа. Она напомнила, что когда капремонт в городе только начинался, собираемость взносов была примерно 14%, сейчас Братск — один из лидеров по этому показателю, в октябре нынешнего года собираемость составила 73,08%. По её словам, братчане поверили в капремонт.

В Братске, как и в других молодых городах Иркутской области, где большинство домов были построены примерно в одно время, так же одновременно стали выходить из строя лифты и кровли. По мнению Ларисы Павловой, их надо ремонтировать в первую очередь. «Сейчас в основном в домах проводится комплексный капремонт, делается несколько видов работ. Но получается, что где-то делают всё, а где-то требуется проведение жизненно важных работ. Нужен дифференцированный подход», — сказал председатель думы. Эту идею поддержали власти других северных территорий, особенно это актуально для Усть-Илимска. По данным ФКР, запланированная в 2017 году замена 56 лифтов в Братске завершается, в большинство случаев сейчас идёт их обкатка. На будущий год запланирован большой объём работ, в том числе замена тех 85 лифтов, которые из-за поправок в федеральном законодательстве не удалось поменять в нынешнем году.

Денис Быков отметил достижения рабочей группы Братска. По его словам, этот опыт нужно тиражировать на все муниципалитеты Иркутской области. Гендиректор также обратился к депутатам городской думы донести до строительного бизнеса Братска призыв входить в реестр квалифицированных подрядных организаций, чтобы иметь возможность участвовать в электронных аукционах по капремонту.

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