Ни печенья, ни мороженого: о спаде экспорта продуктов в Китай заявили власти Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

Экспорт продуктов из Хабаровского края в Китай значительно снизился. Предприниматели перестали поставлять азиатским соседям мороженое, пряники и печенье. Об этом на встрече с местными производителями заявил председатель комитета потребительского рынка правительства края Николай Крецу, сообщает портал «Губерния».

«По итогам девяти месяцев 2017 года мы экспортировали только 341 тысячу декалитров пива — это составляет 80% к уровню прошлого года. Еще мы экспортировали 23 тонны меда. По остальным позициям стоят нули: имеются в виду мороженое, печенье, пряники и так далее — это та продукция, которая экспортировалась в прошлом году. Нас это не устраивает. Мы сейчас очень сильно наращиваем эту работу, но мы понимаем, что без активного участия самих предприятий нам эту проблему не решить», — сказал Николай Крецу.

По его словам, сейчас продукты в Китай поставляют четыре предприятия Хабаровского края. Николай Крецу заявил, что число таких компаний должно увеличиваться: комитет собирается каждый год «выводить на экспорт» по два новых предприятия. Такие показатели предусмотрены в плане комплексного развития пищевой отрасли края до 2022 года.

Как отметили участники встречи, доля экспорта снизилась из-за высокой себестоимости товаров, которые производят в Хабаровском крае. Региону не хватает собственного сырья, его приходится привозить, что влияет на ценник. Кроме того, не все предприниматели знакомы с правилами ведения бизнеса в Китае. Помочь им готовы в Российском экспортном центре. На встрече руководитель обособленного подразделения организации Владимир Крет рассказал о способах поддержки предпринимателей и напомнил о том, как важно получить патент.

«Вопрос международного патентования очень важен. Выходя на рынок, нужно понимать, что если ваша марка будет пользоваться спросом и вы не успеете своевременно зарегистрировать ее, то найдется тот, кто зарегистрирует ее вместо вас, а потом спросит, на каком основании вы под этой маркой торгуете», — отметил руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» Владимир Крет.

Свое мнение выразили и бизнесмены. Так, предприниматель Илья Амирханов отметил, что с удовольствием участвует в заграничных выставках продукции, однако поддержки, которую предоставляет Российский экспортный центр, недостаточно.

«При поддержке экспортного центра меня пригласили участвовать в выставке Sial в Джакарте. Первый раз там выставляется российский стенд, это классное событие, но стоимость стенда — 25 тысяч евро. Половина стенда — 12 тысяч евро. Из этих 12 тысяч 80% закрывает Российский экспортный центр. Вроде бы классная идея — нам надо было доплатить всего 2,5−2,8 тысячи, но плюс к этому — пролет, проживание, причем для нескольких человек. По сути дела на эти деньги можно половину контейнера в Китай отправить», — сказал Илья Амирханов.