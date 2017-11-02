Дольщики Хабаровска теряют терпение, а сироты — обрели надежду на жилье

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Квартир в жилом комплексе «Казачья гора» в Хабаровске дольщики ждут 10 лет. Им предлагают подождать еще год. Дольщиков ЖК «Радужный» опять обманули. Сиротские квартиры в долгострое «Твердохлебово» обещают сдать до конца 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жилой комплекс «Казачья гора» в Хабаровске начали строить в 2007 году. СМИ пестрели рекламой: участникам долевого строительства обещали элитное жилье, которого дальневосточная столица еще не видела. В 2017 году долгострою исполнилось 10 лет. Квартир люди не получили до сих пор. Сейчас им сообщили, что сроки сдачи жилого комплекса отодвигаются еще почти на год: на сентябрь 2018-го.

Более того — строительство злополучного дома вообще приостановлено — проектная документация ЖК не прошла госэкспертизу, сообщило ИА Востокмедиа.

Часть работ, которые невозможно выполнять при низких температурах, строители вообще выполнить не успели. Это также отразится на сроках сдачи дома.

При этом, в первом чтении Хабаровская краевая дума приняла поправки в бюджет, чтобы региональное правительство смогло дать госгарантию застройщику — компании «СамСтрой» — в размере 100 млн рублей. Однако этих денег строителю не хватит и в краевом минстрое надеются, что компания все-таки выполнит свои обязательства в части тех активов, которые у неё есть.

В 2010 году сдать долгострой должна была компания «Мыс», но она обанкротилась. Затем пришел новый застройщик строительная фирма «Виола». Но разобравшись, что к чему, компания попросту отказалась от проблемной стройплощадки.

Когда появилась компания «СамСтрой», дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки — «Казачью гору» обещали сдать в 2015 году, но у застройщика возникли проблемы с финансированием.

«СамСтрой» уже просил госгарантии на 100 млн. Правительство края пошло на встречу. Но предприниматель использовал только 33 млн — срок гарантии закончился. Потом застройщик попросил еще 66 млн. Регион вновь пошел на встречу и выдал гарантию на запрошенную сумму. Через месяц застройщик попросил еще 200 млн.

Еще один хабаровский долгострой, ЖК «Радужный». Застройщик — компания «ТехноСити», опять обманул людей, которые ждут свое жилье с 2014 года.

31 октября люди пришли, как им было назначено, в надежде получить ключи от квартир. Предыдущий срок был назначен на 1 октября. Но в назначенный час им сообщили, что сдача комплекса опять откладывается на неопределенный срок, и вообще неизвестно — когда его сдадут.

Дольщики рассказали, что их, каждого, обзванивали представители застройщика — приглашали именно на вручение ключей, сообщило ИА Амурмедиа.

Главная причина, по которой «Радужный» никак не сдадут — не сданная в эксплуатацию коммунальная инфраструктура.

В «элитных», как обещали людям, квартирах — плесень на стенах, порванные обои.

Представители Технадзора, Водоканала объяснили, что не могут принять канализацию — колодцы затоплены. Если причины не будут устранены в течение двух недель — в 2017 году комплекс в эксплуатацию сдан не будет.

Плюс ко всему, застройщик задолжал Водоканалу 13,5 млн рублей и погашать долг не торопится.

Дольщики «Радужного» уже обращались на «Прямую линию» президента России Владимира Путина. После этого застройщик им пообещал сдать жилье к 1 октября 2017 года, но не сдал.

Сейчас люди не видят иного выхода, кроме как опять обращаться в Кремль.

А вот выпускники детских домов и интернатов Хабаровского края дождутся долгожданного новоселья в 2017 году. Свои, гарантированные федеральным законом, квартиры в жилом комплексе «Твердохлебово» они ждут с 2014 года.

В мае 2013 года региональный минстрой заключил контракт с ООО «Капитель» на строительство жилого комплекса на 311 квартир в селе Мирное неподалеку от Хабаровска. Застройщик обещал построить дом за полгода. Но и весной 2015-го жильё готово не было: сдать смогли только три из шести домов. Сейчас подрядчик завершает последние отделочные работы. Завершение строительства ведется под контролем регионального минстроя.

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики ЖК «Радужный» обратились за помощью на «Прямую линию» главы государства. После этого застройщик — компания ТехноСити — озвучила им дату ввода жилья в эксплуатацию — март 2019 года. С 2014 года сроки переносились 5 раз.

Люди потребовали от подрядчика ускорить строительство — они вступали в краевую программу, брали ипотеки, многие снимают жилье, за которое, помимо кредитов, нужно платить.

Застройщик каждый раз обещает людям сдать дома «вот-вот», но каждый раз обманывает.