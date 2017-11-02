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10:16 (мск), источник: 365info.kz

Топ-менеджменту «КазМунайГаза» грозит увольнение — минэнерго

Такая санкция к управленцам будет применена в случае срыва сроков модернизации Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ).

Источник: 365info.kz

1 ноября министр энергетики Канат Бозумбаев провел рабочее совещание, посвященное ходу модернизации ПНХЗ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В совещании приняли участие и.о. исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов и гендиректора ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай.

Констатировано отставание предприятия по срокам завершения модернизации и запуска установок для производства высокооктановых бензинов и дизеля.

Ранее сроком завершения модернизации ПНХЗ было определено 26 октября, Атырауского нефтеперерабатывающего завода — 16 сентября. Однако «КазМунайГаз» перенес сроки на первую половину декабря. Министр поручил принять экстренные меры для обеспечения внутреннего рынка высокооктановым бензином и дизелем в ближайшие сроки.

На основании представленных данных о возникновении дефектов на отдельных установках Бозумбаев указал на возможные срывы сроков налаживания производства. Министр распорядился подключить оборудование для производства бензина до 8 ноября, для производства дизеля — в кратчайшие сроки. В случае срыва сроков министр пообещал инициировать увольнение Тиесова и Данбая. На ПНХЗ и Атырауский НПЗ будет направлена комиссия минэнерго для выявления возможных рисков затягивания модернизации объектов.

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