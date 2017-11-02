Топ-менеджменту «КазМунайГаза» грозит увольнение — минэнерго
Такая санкция к управленцам будет применена в случае срыва сроков модернизации Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ).
Такая санкция к управленцам будет применена в случае срыва сроков модернизации Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ).
1 ноября министр энергетики Канат Бозумбаев провел рабочее совещание, посвященное ходу модернизации ПНХЗ, сообщает
В совещании приняли участие и.о. исполнительного
Ранее сроком завершения модернизации ПНХЗ было определено 26 октября, Атырауского нефтеперерабатывающего завода — 16 сентября. Однако «КазМунайГаз» перенес сроки на первую половину декабря. Министр поручил принять экстренные меры для обеспечения внутреннего рынка высокооктановым бензином и дизелем в ближайшие сроки.
На основании представленных данных о возникновении дефектов на отдельных установках Бозумбаев указал на возможные срывы сроков налаживания производства. Министр распорядился подключить оборудование для производства бензина до 8 ноября, для производства дизеля — в кратчайшие сроки. В случае срыва сроков министр пообещал инициировать увольнение Тиесова и Данбая. На ПНХЗ и Атырауский НПЗ будет направлена комиссия минэнерго для выявления возможных рисков затягивания модернизации объектов.