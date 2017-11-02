Топ-менеджменту «КазМунайГаза» грозит увольнение — минэнерго

Ранее сроком завершения модернизации ПНХЗ было определено 26 октября, Атырауского нефтеперерабатывающего завода — 16 сентября. Однако «КазМунайГаз» перенес сроки на первую половину декабря. Министр поручил принять экстренные меры для обеспечения внутреннего рынка высокооктановым бензином и дизелем в ближайшие сроки.



На основании представленных данных о возникновении дефектов на отдельных установках Бозумбаев указал на возможные срывы сроков налаживания производства. Министр распорядился подключить оборудование для производства бензина до 8 ноября, для производства дизеля — в кратчайшие сроки. В случае срыва сроков министр пообещал инициировать увольнение Тиесова и Данбая. На ПНХЗ и Атырауский НПЗ будет направлена комиссия минэнерго для выявления возможных рисков затягивания модернизации объектов.