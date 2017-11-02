Заксобрание Новосибирской области просит вернуть акцизы на бензин в регионы
Депутаты предлагают оставлять в бюджете регионов 88% доходов от акцизов на бензин или компенсировать выпадающие доходы.
Депутаты предлагают оставлять в бюджете регионов 88% доходов от акцизов на бензин или компенсировать выпадающие доходы.
НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Новосибирской области приняло в четверг обращение к
«Для Новосибирской области снижение нормативов приводит к потерям в консолидированный бюджет на 2,2 млрд рублей в год, это почти 30% от существующего объема дорожного фонда области. Мы ожидаем, что за период 2018—2019 годов потери составят еще порядка 7,1 млрд рублей, это без учета муниципалитетов, с учетом муниципалитетов это 9 млрд рублей», — сказал в четверг за заседании председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.
По мнению депутатов, уменьшение доли регионов сокращает расходы на ремонт и строительство дорог. «Такое значительное уменьшение доходов дорожного фонда приводит к сокращению расходов на выполнение работ на автомобильных дорогах регионального значения, в том числе на строительство — в среднем на 40% ежегодно, на капитальный ремонт — в среднем на 60% ежегодно, на ремонт — в среднем на 60% ежегодно», — говорится в обращении к председателю правительства РФ.
Новосибирские депутаты предлагают оставлять в бюджете регионов 88% доходов от акцизов на бензин или компенсировать выпадающие доходы федеральными межбюджетными трансфертами.