Заксобрание Новосибирской области просит вернуть акцизы на бензин в регионы

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Новосибирской области приняло в четверг обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть распределение акцизов на бензин между федеральным и региональным бюджетами и вернуть в регионы 88% доходов от акцизов. По мнению депутатов, существующее перераспределение в пользу федерального бюджета ведет к значительному выпадению доходов из бюджетов регионов.

«Для Новосибирской области снижение нормативов приводит к потерям в консолидированный бюджет на 2,2 млрд рублей в год, это почти 30% от существующего объема дорожного фонда области. Мы ожидаем, что за период 2018—2019 годов потери составят еще порядка 7,1 млрд рублей, это без учета муниципалитетов, с учетом муниципалитетов это 9 млрд рублей», — сказал в четверг за заседании председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

В настоящее время 38,3% акцизов на топливо уходит в федеральный бюджет, в пользу региональных бюджетов перераспределяется 61,7%.

По мнению депутатов, уменьшение доли регионов сокращает расходы на ремонт и строительство дорог. «Такое значительное уменьшение доходов дорожного фонда приводит к сокращению расходов на выполнение работ на автомобильных дорогах регионального значения, в том числе на строительство — в среднем на 40% ежегодно, на капитальный ремонт — в среднем на 60% ежегодно, на ремонт — в среднем на 60% ежегодно», — говорится в обращении к председателю правительства РФ.