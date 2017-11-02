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10:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе людей заселили в дом, построенный с грубыми нарушениями

СКР по РБ возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Источник: ГТРК Башкортостан

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2004 по 2013 годы ООО «Многопрофильное предприятие Бриз» на основании договора о долевом участии в строительстве, заключенного с ЗАО «Эколог БСНС», осуществляло строительство здания в Уфе по адресу ул. Б. Бикбая, д. 27/1 без выданного в установленном порядке разрешения.

При строительстве был допущен еще ряд нарушений, который помог укрыть объект от строительного надзора и плановых проверок. По окончании строительства в 2013 году застройщик в Администрацию ГО г. Уфа за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не обращался, однако, граждан уже заселили. Также было установлено, что предусмотренное проектом газоснабжение в доме отсутствует, установлены электрические плиты, монтажные работы выполнены, а пуск газа не произведен по причине отсутствия заключения о соответствии построенного объекта требованиям законодательства.

В результате проверки установлены также нарушения противопожарного законодательства, что делает опасным эксплуатацию жилого дома и создает угрозу для проживания людей в построенном доме.

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