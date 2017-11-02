Молдавский лей ослабел к доллару и евро
Нацбанк установил на сегодня, 2 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 2 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Так, один доллар будет стоить 17,4201 лея (+5,68 бана), а один евро 20,2736 лея (+6,54 бана), тогда как днем ранее курс составлял, соответственно, 17,3633 лея за один доллар и 20,2082 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6481 лея за 1 гривну, 4,4047 лея за румынский лей и 0,2997 лея за 1 российский рубль.