Эксперты отмечают рекордный спрос на ипотеку в Челябинской области

Эксперты рынка недвижимости и банковского сектора сообщили о рекордном спросе на ипотеку в Челябинской области — с начала года Сбербанк выдал южноуральцам более 11 тыс. ипотечных кредитов на сумму 14 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 30%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рекордный спрос на ипотеку наблюдается с мая текущего года и вызван неоднократным снижением ставок и уменьшением размера первоначального взноса. В этом году совместно с органами власти Челябинской области и Управлением Росреестра мы сделали новые шаги по улучшению ситуации на рынке ипотеки. Совместные программы с застройщиками способствуют развитию строительной отрасли и делают жилье доступнее», — сообщил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Впервые за последние пять лет ставка по ипотеке в Сбербанке достигла минимума. На новостройки она начинается от 7,4%, на готовое жилье — от 8,9%. При этом первоначальный взнос уменьшился до 15%.

Южноуральцы, взявшие жилищный кредит в другом банке, могут воспользоваться новой программой «Рефинансирование ипотеки», которая позволяет снизить платежи на треть. Заемщики Сбербанка также могут рассчитывать на снижение ставок. Для этого нужно письменно обратиться в кредитную организацию.

Росту ипотечного кредитования способствуют новые сервисы и технологии, которые Сбербанк реализует совместно с Управлением Росреестра по Челябинской области. С помощью «Электронной регистрации» можно оформить право собственности в офисе банка без посещения МФЦ или Росреестра. Для тех, кто воспользовался электронной регистрацией, предусмотрен дисконт в размере 0,1% по ставке.

«Сегодня наши клиенты могут приобретать недвижимость буквально в несколько кликов на специальном сайте “ДомКлик”, где содержатся предложения по 8 тыс. объектов по Челябинской области. Новый “Сервис безопасных расчетов” закрывает все возможные риски со стороны как покупателя, так и продавца. Его суть в том, что на счет банка перечисляются денежные средства за сделку, которые переводятся продавцу только после регистрации права собственности без посещения банка», — пояснил Денис Чугунов.

По словам Ирины Звонаревой, начальника Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка, на сайте «ДомКлик» можно подобрать подходящую квартиру, подать заявку на получение ипотеки и получить консультацию специалистов.

«Предложения на сайте “ДомКлик” — это объявления только проверенных продавцов. Сайт позволяет провести всю сделку по покупке квартиры от начала и до конца, сократив количество визитов в банк до одного. А электронная регистрация в Челябинской области занимает всего 1 день, тогда как в других регионах на это уходит до недели», — отметила Ирина Звонарева.