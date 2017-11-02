В Березниках в ЖК «Любимов» готов к заселению еще один дом

Соответствующее разрешение о вводе в эксплуатацию жилой многоэтажки в Березниках на правом берегу Камы выдано Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 31 октября. Ввод дома на 238 квартир стал завершающим этапом реализации программы переселения граждан из зоны техногенной аварии в 2017 году.



Напомним, в рамках программы переселения березниковцев из зоны техногенной аварии около тысячи семей получат возможность до конца года переехать в квартиры жилого комплекса «Любимов», где в этом году готовы к заселению пять многоэтажных домов.



На данный момент березниковцам вручено порядка 150 ключей от квартир, расположенных в домах квартала № 10. Также продолжается заселение пяти домов квартала № 16, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году — около 800 человек уже переехали на правобережье.



Напомним, в этом году Правительство России направило почти 2 млрд рублей на переселение березниковцев. Ключевая особенность микрорайона — комплексное развитие территории. К июню 2018 года на территории ЖК «Любимов» достроят детский сад, в ближайшее время начнется строительство школы на 1200 мест, в планах — строительство еще одного детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Территорию жилого комплекса благоустроят, разобьют парк и скверы.



Строительство первой очереди жилого комплекса завершится к середине 2018 года. В октябре подрядчики начали возведение второй очереди ЖК «Любимов», на месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Предполагается, что в 2019—2020 гг. будут построены дома на 5,5 тыс. новых квартир, куда переедут более 10 тыс. человек.