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10:54 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках в ЖК «Любимов» готов к заселению еще один дом

Ввод в эксплуатацию дома на 238 квартир стал завершающим этапом реализации программы переселения граждан из зоны техногенной аварии в 2017 году.

Соответствующее разрешение о вводе в эксплуатацию жилой многоэтажки в Березниках на правом берегу Камы выдано Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 31 октября. Ввод дома на 238 квартир стал завершающим этапом реализации программы переселения граждан из зоны техногенной аварии в 2017 году.

Напомним, в рамках программы переселения березниковцев из зоны техногенной аварии около тысячи семей получат возможность до конца года переехать в квартиры жилого комплекса «Любимов», где в этом году готовы к заселению пять многоэтажных домов.

На данный момент березниковцам вручено порядка 150 ключей от квартир, расположенных в домах квартала № 10. Также продолжается заселение пяти домов квартала № 16, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году — около 800 человек уже переехали на правобережье.

Напомним, в этом году Правительство России направило почти 2 млрд рублей на переселение березниковцев. Ключевая особенность микрорайона — комплексное развитие территории. К июню 2018 года на территории ЖК «Любимов» достроят детский сад, в ближайшее время начнется строительство школы на 1200 мест, в планах — строительство еще одного детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Территорию жилого комплекса благоустроят, разобьют парк и скверы.

Строительство первой очереди жилого комплекса завершится к середине 2018 года. В октябре подрядчики начали возведение второй очереди ЖК «Любимов», на месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Предполагается, что в 2019—2020 гг. будут построены дома на 5,5 тыс. новых квартир, куда переедут более 10 тыс. человек.

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