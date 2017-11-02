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10:39 (мск), источник: АиФ Уфа

4 ноября в Уфе пройдут сельхозярмарки

Оценить продукцию башкирских производителей можно будет в трёх районах города.

В предстоящую субботу 4 ноября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках в трёх районах города. — в Ленинском районе ярмарки пройдут на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;- в Октябрьском районе на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.

— в Орджоникидзевском районе на площади имени С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14). На ярмарках будет представлена продукция местных плодопитомников и сельхозпроизводителей. Отмечено, что на ярмарочных площадках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима.

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