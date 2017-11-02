4 ноября в Уфе пройдут сельхозярмарки

Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках в трёх районах города. — в Ленинском районе ярмарки пройдут на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;- в Октябрьском районе на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.