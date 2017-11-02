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17:22 (мск), источник: ТАСС

Увеличение МРОТ до прожиточного минимума за два года обойдется Кубани в 1,1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предусмотрели в бюджете региона дополнительно более 1,1 млрд рублей, чтобы за 2018 и 2019 годы увеличить в бюджетных учреждениях минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Эта сумма не повлияет на сбалансированность бюджета, сообщил ТАСС замгубернатора Игорь Галась.

Ранее сообщалось, что повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума в РФ предлагается в два этапа: с 1 января 2018 года он должен составить 85% величины прожиточного минимума, с 1 января 2019 года — 100%. В конце сентября появилась информация, что ряд регионов жалуется на недостаток средств для исполнения данного решения.

«С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 21,7% и составит 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума, в 2019 году МРОТ будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума. Соответственно, оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений края не должна быть ниже уровня МРОТ. По предварительной оценке, для решения этой задачи дополнительная потребность консолидированного бюджета края в 2018 году составит около 300 млн рублей, в 2019 году — 850 млн рублей», — сказал Галась.

Он отметил, что проект краевого бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов уже подписан губернатором и находится на рассмотрении в региональном парламенте. Прогнозируются, что доходы казны региона в следующем году составят 212,67 млрд рублей, расходы — 212,4 млрд рублей, профицит 269 млн рублей. На плановый период 2019 года доходы прогнозируются на уровне 214,34 млрд рублей, расходы — 214,24 млрд рублей, профицит — 100 млн рублей.

«Финансирование других направлений ни в коем случае не будет урезано. Средства для повышения МРОТ будут изыскиваться за счет текущего поступления доходов. Нужно отметить, что в общем объеме краевого бюджета сумма незначительная и на сбалансированность бюджета не повлияет», — пояснил замгубернатора.

По его данным, специальные трансферты из федеральной казны для повышения МРОТ не предусмотрены, однако в следующем году регионы продолжат получать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и это «можно расценивать как некую подушку безопасности».

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