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11:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области вырастут штрафы за незаконную торговлю

Законопроект одобрили 2 ноября, сумма штрафов вырастет более чем 2 раза, об этом сообщает РБК.

В Новосибирской области вырастут штрафы за незаконную торговлю, сообщает РБК.

Законопроект о повышении штрафов одобрили новосибирские депутаты 2 ноября. Теперь нарушители буду вынуждены платить в 2−3 раза больше.

Наказание для физических лиц вырастет с 2 до 5 тысяч рублей, как и для должностных. Минимальный штраф для юридического лица составит 30 тысяч рублей (ранее сумма штрафа начиналась от 10 тысяч рублей).

«Мы не говорим, что повышение штрафов — это панацея от незаконной торговли. Это лишь один из необходимых шагов», — пояснил депутат горсовета Игорь Салов.

Законопроект уже рассмотрели в первом чтении. Большинство депутатов инициативу поддержали.

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