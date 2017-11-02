В Новосибирской области вырастут штрафы за незаконную торговлю, сообщает РБК.

Законопроект о повышении штрафов одобрили новосибирские депутаты 2 ноября. Теперь нарушители буду вынуждены платить в 2−3 раза больше.

Наказание для физических лиц вырастет с 2 до 5 тысяч рублей, как и для должностных. Минимальный штраф для юридического лица составит 30 тысяч рублей (ранее сумма штрафа начиналась от 10 тысяч рублей).

«Мы не говорим, что повышение штрафов — это панацея от незаконной торговли. Это лишь один из необходимых шагов», — пояснил депутат горсовета Игорь Салов.