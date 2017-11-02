В центре Новосибирска появится тысяча парковочных мест
Более тысячи парковочных мест появится в Новосибирске в ближайшие три года. Первый этап проекта рассчитан на два года.
Более тысячи парковочных мест появится в Новосибирске в ближайшие три года. Первый этап проекта рассчитан на два года.
Реализацией «Концепции развития городского платного парковочного пространства (ГППП)» займется муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения». Это принципиальное отличие от первоначального варианта, который предполагал привлечение частного инвестора.
Участники прошедшего в мэрии Новосибирска круглого стола считают такое решение правильным, ведь это позволит оставить ГППП в муниципальной собственности и оперативно вносить коррективы в проект. В дальнейшем предусмотрено создание парковок за счет внебюджетных источников.
В этом году в Новосибирске осуществляют пилотный парковочный проект в районе железнодорожного вокзала, на площади
Предполагается, что стоимость парковки составит 20−40 рублей в час, первые тридцать минут — бесплатно. Для сравнения: одно машиноместо на платных парковках в Москве и
— Сейчас в центре города автомобилисты паркуются хаотично либо вообще не имеют такой возможности, поскольку все места занимают люди, приезжающие на работу рано утром, — обозначил проблему руководитель городского департамента транспорта и
Декан факультета «Бизнес-информатика» Сибирского государственного университета путей сообщения Валерий Хабаров отмечает, что концепция также включает создание платных парковок на
— Одновременно с платными местами должны формироваться парковочные пространства внутри дворов, иначе у нас появляются проблемы в жилых микрорайонах. Кроме того, необходимо создавать бесплатные
Доцент кафедры электротехнических комплексов Новосибирского государственного технического университета Михаил Никулин уверен, что создание платного парковочного пространства не решит проблему. При уровне автомобилизации в двести машин на одну тысячу жителей следует вводить регуляторы, в том числе ограничение на въезд машин в центральную часть города. Новосибирск приблизился к уровню в триста машин. Поэтому нужен комплекс мер для улучшения
По мнению специалистов, население недостаточно информировано о том, что в торговых и
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин сообщил, что средства, полученные в результате предоставления услуги платной парковки, целевые. Они пойдут на организацию безопасности дорожного движения — установку современных светофоров, ограждений, ремонт и эксплуатацию пешеходных переходов, обновление разметки.