В центре Новосибирска появится тысяча парковочных мест

Источник: "Российская газета"

Реализацией «Концепции развития городского платного парковочного пространства (ГППП)» займется муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения». Это принципиальное отличие от первоначального варианта, который предполагал привлечение частного инвестора.

Участники прошедшего в мэрии Новосибирска круглого стола считают такое решение правильным, ведь это позволит оставить ГППП в муниципальной собственности и оперативно вносить коррективы в проект. В дальнейшем предусмотрено создание парковок за счет внебюджетных источников.

В этом году в Новосибирске осуществляют пилотный парковочный проект в районе железнодорожного вокзала, на площади Гарина-Михайловского. К созданным 152 машиноместам в 2018-м добавится еще 280 возле ДК «Прогресс» на Красном проспекте, на улице Жуковского (возле зоопарка), на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе, на пересечении Красного проспекта с улицей Крылова. В 2019 году будут открыты еще четыре парковки на четыреста машиномест. Таким образом, к 2020-му сеть платных плоскостных парковок охватит центр города, включая основную магистраль — Красный проспект — и прилегающие улицы.

Предполагается, что стоимость парковки составит 20−40 рублей в час, первые тридцать минут — бесплатно. Для сравнения: одно машиноместо на платных парковках в Москве и Санкт-Петербурге обойдется в 40−130 рублей в час, в Казани — 30−70, в Екатеринбурге и Красноярске — 30.

— Сейчас в центре города автомобилисты паркуются хаотично либо вообще не имеют такой возможности, поскольку все места занимают люди, приезжающие на работу рано утром, — обозначил проблему руководитель городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов.

Декан факультета «Бизнес-информатика» Сибирского государственного университета путей сообщения Валерий Хабаров отмечает, что концепция также включает создание платных парковок на улично-дорожной сети. На первом этапе появится 375 мест, в перспективе — десять тысяч.

— Одновременно с платными местами должны формироваться парковочные пространства внутри дворов, иначе у нас появляются проблемы в жилых микрорайонах. Кроме того, необходимо создавать бесплатные транспортно-пересадочные узлы в районе станций метрополитена и железнодорожных вокзалов, — отметил эксперт.

Доцент кафедры электротехнических комплексов Новосибирского государственного технического университета Михаил Никулин уверен, что создание платного парковочного пространства не решит проблему. При уровне автомобилизации в двести машин на одну тысячу жителей следует вводить регуляторы, в том числе ограничение на въезд машин в центральную часть города. Новосибирск приблизился к уровню в триста машин. Поэтому нужен комплекс мер для улучшения дорожно-транспортной ситуации, включающий развитие общественного транспорта.

По мнению специалистов, население недостаточно информировано о том, что в торговых и бизнес-центрах, Доме быта на Красном проспекте и на площади Маркса открыты подземные и наземные многоуровневые парковки. Здесь в общей сложности создано более восемнадцати тысяч машиномест. Однако их заполняемость в часы пиковых нагрузок не превышает 50−70 процентов, а в обычное время — всего 20−25 процентов.