Вениамин Кондратьев: турпоток на Кубань вырос на 30% за последние два года

Источник: РИА Новости

«За последние два года турпоток в наш край вырос на 30%. В этом году мы ждем порядка 16 миллионов отдыхающих. Курорты Краснодарского края — это сложившийся бренд. И, безусловно, в этом есть большая заслуга каждого из вас», — цитирует пресс-служба краевой администрации Кондратьева, который обратился к представителям туриндустрии в ходе церемонии награждения победителей краевого конкурса «Курортный Олимп 2017».

По данным властей региона, за прошлый год курортная сфера принесла в консолидированный бюджет края более 6,5 миллиарда рублей, в этом году ожидается на миллиард больше — 7,5.

«Развитие санаторно-курортной отрасли — это наш приоритет. Мы поэтапно будем решать инфраструктурные вопросы, потому что понимаем — сегодня это сдерживающий фактор для отрасли. Мы будем привлекать инвестиции, строить новые объекты. И, конечно, вместе с вами продвигать бренд “Курорты Краснодарского края”, как на уровне нашей страны, так и на мировом рынке туристических услуг», — сказал Кондратьев.