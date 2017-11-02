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11:56 (мск), источник: РИА Новости

Вениамин Кондратьев: турпоток на Кубань вырос на 30% за последние два года

КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. За последние два года турпоток на Кубань вырос на 30%, по итогам текущего года ожидается, что регион посетят около 16 миллионов отдыхающих, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

«За последние два года турпоток в наш край вырос на 30%. В этом году мы ждем порядка 16 миллионов отдыхающих. Курорты Краснодарского края — это сложившийся бренд. И, безусловно, в этом есть большая заслуга каждого из вас», — цитирует пресс-служба краевой администрации Кондратьева, который обратился к представителям туриндустрии в ходе церемонии награждения победителей краевого конкурса «Курортный Олимп 2017».

По данным властей региона, за прошлый год курортная сфера принесла в консолидированный бюджет края более 6,5 миллиарда рублей, в этом году ожидается на миллиард больше — 7,5.

«Развитие санаторно-курортной отрасли — это наш приоритет. Мы поэтапно будем решать инфраструктурные вопросы, потому что понимаем — сегодня это сдерживающий фактор для отрасли. Мы будем привлекать инвестиции, строить новые объекты. И, конечно, вместе с вами продвигать бренд “Курорты Краснодарского края”, как на уровне нашей страны, так и на мировом рынке туристических услуг», — сказал Кондратьев.

В 2016 году курорты Краснодарского края посетили около 16 миллионов отдыхающих, тем самым регион побил рекорд предыдущего года, когда Кубань посетили 15 миллионов туристов.

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