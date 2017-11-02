Сочинские УК стали лидерами Краснодарского края по долгам за электроэнергию
Компания «ТНС энерго Кубань» составила рейтинг управляющих компаний с наибольшими задолженностями за потребленное электричество.
Компания «ТНС энерго Кубань» составила рейтинг управляющих компаний с наибольшими задолженностями за потребленное электричество.
Организация снабжает электроэнергией 303 УК, и только четверть из них осуществляет оплату своевременно. Суммарная задолженность превышает 376,6 млн рублей.
В лидерах сочинские управляющие компании. Первые три места регионального долгового рейтинга заняли представители города-курорта: ООО УК «Доверие» (13,5 млн рублей), ООО УК ЖФ «Альпик-Сити» (7,4 млн рублей) и МУП «СТЭ» (7,1 млн рублей). Кроме того, в первую десятку попали сочинские УК: ООО «Возрождение +» (5,7 млн рублей), ООО «РЭО-18» (4,3 млн рублей), МУП «РЭО-19» (4,2 млн рублей).
Специалисты «ТНС энерго Кубань» рекомендуют при выборе управляющей компании смотреть на наличие у организации долгов, а также требовать отчет о распределении средств за энергоресурсы. Некоторые УК тратят полученные от собственников средства нецелевым образом и таким образом наращивают долги, сообщает