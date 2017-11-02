Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Аваков дал команду провести обыск, арестовать сына Порошенко
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: в Донбассе ликвидирован «бессмертный» наемник из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
11:42 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинские УК стали лидерами Краснодарского края по долгам за электроэнергию

Компания «ТНС энерго Кубань» составила рейтинг управляющих компаний с наибольшими задолженностями за потребленное электричество.

Источник: Вести Сочи

Организация снабжает электроэнергией 303 УК, и только четверть из них осуществляет оплату своевременно. Суммарная задолженность превышает 376,6 млн рублей.

В лидерах сочинские управляющие компании. Первые три места регионального долгового рейтинга заняли представители города-курорта: ООО УК «Доверие» (13,5 млн рублей), ООО УК ЖФ «Альпик-Сити» (7,4 млн рублей) и МУП «СТЭ» (7,1 млн рублей). Кроме того, в первую десятку попали сочинские УК: ООО «Возрождение +» (5,7 млн рублей), ООО «РЭО-18» (4,3 млн рублей), МУП «РЭО-19» (4,2 млн рублей).

Специалисты «ТНС энерго Кубань» рекомендуют при выборе управляющей компании смотреть на наличие у организации долгов, а также требовать отчет о распределении средств за энергоресурсы. Некоторые УК тратят полученные от собственников средства нецелевым образом и таким образом наращивают долги, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь