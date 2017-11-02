Благодаря бизнесменам в Хабаровском районе появится больше 150 рабочих мест

В Хабаровском муниципальном районе в 2017 году начали работать больше 50 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит создать на предприятиях свыше 150 вакансий для местных жителей.

Во многом это стало возможным благодаря муниципальным программам, которые составляют 91% бюджета района. Так, «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе на 2014−2020 годы» предусматривала в 2017 году 1 миллион 75 тысяч рублей. Это позволило привлечь из краевого бюджета 858 тысяч дополнительно. На 2018 год по этой программе тоже поступят деньги.

«Администрация Хабаровского муниципального района старается максимально сохранять объём субсидий в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства», — рассказал глава района Денис Удод на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Как сообщает пресс-служба администрации района, в этом году четверо бизнесменов получили субсидии от 250 до 300 тысяч рублей. Ещё трём предпринимателям дали по 200 тысяч, возместив им часть затрат. Кроме того, за девять месяцев 2017 года правом на приобретение арендуемого имущества воспользовались два арендатора. За этот же период субъекты малого и среднего предпринимательства заключили 16 договоров аренды муниципального имущества: для осуществления перевозки учащихся, для обеспечения деятельности по оказанию коммунальных услуг, для осуществления торговли.

«Малый бизнес сегодня лидирует по доходам, эти люди сами создают для себя рабочие места. Они выполняют колоссальную социальную задачу, и ориентирование Хабаровского муниципального района на внутренних инвесторов — очень хороший показатель, ведь оценку району мы даём в том числе по тому критерию, остаются ли люди здесь», — отметил замминистра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский.