Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Полиция Испании применила силу против болельщиков «Спартака»
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Путину в Иране заявили, что Иран и Москва могут изолировать США
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Разворот в деле крушения MH17: доказана правота РФ
Аналитик сравнил зарплаты и жизнь в Крыму и Одессе
В Донбассе убили «бессмертного» грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
11:13 (мск), источник: Восток Медиа

Благодаря бизнесменам в Хабаровском районе появится больше 150 рабочих мест

В этом году в муниципалитете развернули свою деятельность 50 предпринимателей.

В Хабаровском муниципальном районе в 2017 году начали работать больше 50 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит создать на предприятиях свыше 150 вакансий для местных жителей.

Во многом это стало возможным благодаря муниципальным программам, которые составляют 91% бюджета района. Так, «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе на 2014−2020 годы» предусматривала в 2017 году 1 миллион 75 тысяч рублей. Это позволило привлечь из краевого бюджета 858 тысяч дополнительно. На 2018 год по этой программе тоже поступят деньги.

«Администрация Хабаровского муниципального района старается максимально сохранять объём субсидий в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства», — рассказал глава района Денис Удод на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Как сообщает пресс-служба администрации района, в этом году четверо бизнесменов получили субсидии от 250 до 300 тысяч рублей. Ещё трём предпринимателям дали по 200 тысяч, возместив им часть затрат. Кроме того, за девять месяцев 2017 года правом на приобретение арендуемого имущества воспользовались два арендатора. За этот же период субъекты малого и среднего предпринимательства заключили 16 договоров аренды муниципального имущества: для осуществления перевозки учащихся, для обеспечения деятельности по оказанию коммунальных услуг, для осуществления торговли.

«Малый бизнес сегодня лидирует по доходам, эти люди сами создают для себя рабочие места. Они выполняют колоссальную социальную задачу, и ориентирование Хабаровского муниципального района на внутренних инвесторов — очень хороший показатель, ведь оценку району мы даём в том числе по тому критерию, остаются ли люди здесь», — отметил замминистра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский.

На 1 января 2017 года численность населения Хабаровского района составила 90 875 человек, что на 838 человек больше показателей прошлого года. Прирост произошёл как за счёт естественного прироста, так и за счёт миграции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Во Владивостоке эвакуировали крупный торговый центр
В Хабаровском крае тигра, растерзавшего человека, защищают от браконьеров
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь