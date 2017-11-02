В Ростове ветхий 120-летний дом не признали аварийным

Источник: "Российская газета"

«Кушнарев, у нас дети! SOS», — гласило послание, сделанное огромными буквами. Еще один призыв о помощи появился на дворовых воротах, выходящих на улицу. «HELP» — пугающе-черным, как в голливудских ужастиках, было написано там.

Такой сигнал трудно было не заметить и игнорировать. Фото необычной акции разошлись по соцсетям и СМИ. Однако простыни на неблагополучном доме провисели не долго. Их попросту сорвали под покровом темноты. Кто именно это сделал, неизвестно. Обращений на простынях не стало, но решилась ли после этого проблема? Увы…

Захожу во двор злополучного трехэтажного дома N 7 на улице Суворова. Дом, кстати, находится в самом центре Ростова, но выглядит так, что… В общем, фильмы ужасов упомянуты к месту, а отсутствие отопления — не единственная проблема жильцов.

Зданию 120 лет. Стены — в трещинах, да таких, что боязно заходить в подъезд. А из-за проектных недоработок, износившейся инфраструктуры или по иным причинам уже много лет подвал регулярно заливают канализационные стоки с соседних улиц.

— Вся гадость льется к нам. После того как из-за нашего обращения поднялся шум, пришли городские чиновники, осмотрели дом, пообещали помочь и дать отопление. Но подвал в доме в жутком состоянии, трубы в стенах там сгнили, а долбить стены нельзя, потому что дом может попросту развалиться. Он уже буквально складывается. Даже по той стене, где расположено газовое оборудование, проходит огромная трещина. Сейчас немного откачали из подвала и пробуем хоть как-то починить отопление, а то на улице похолодало. В квартирах ходим в теплой одежде, спасаемся обогревателями. Но у нас коммунальные квартиры с четырехметровыми потолками. Такую площадь сложно отопить. При этом в доме старая проводка, и если массово использовать обогреватели, мы можем сгореть. В мэрии сказали, что примут нас не раньше 15 ноября. А до тех пор, получается, живите как хотите? — рассказывает о своих бедах жительница злополучного дома Елена Пятикова.

Во время визита корреспондента «РГ» проблему отопления пытались решить специалисты управляющей компании «Максимум». Судя по всему, для этого придется сильно постараться, и не факт, что получится.

— Дом трещит и валится. В подвале стены давят на коммуникации, и все рвет, течет канализация. Мы постоянно вызываем работников Водоканала, они прочищают трубы 2 — 3 раза в неделю. Недавно сняли насос, который откачивал стоки из подвала, и все потекло обратно. В подвале просто ужасающая картина. Там невозможно находиться. Подвальные стены вдавлены на полметра внутрь, и мы боимся их разбивать, чтобы чинить отопление. Нас пустила одна собственница, попробуем что-то сделать через ее квартиру. Сколько на это уйдет времени, не знаю. Главное, чтобы сюрпризов не было. В прошлый раз стали включать отопление — порвало соединение между батареями. Попробовали включить снова — опять протечка. В этом доме вообще опасно жить, — считает директор УК Ирина Скорик.

Жильцы проводят экскурсию. Показывают трещины разной длины и ширины. Через одну из них виден просвет. Это квартира, которую продувает насквозь. Жить там невозможно, и хозяева съехали. А между тем в программу переселения из аварийного жилья дом не попал.

В нескольких метрах высится расписанный граффити долгострой. Поговаривают, что для его завершения найдены инвесторы. Но жильцы с Суворова, 7, уверены: если стройплощадка оживет, их 120-летний потрескавшийся дом с раздавленным и затопленным подвалом этого уже не выдержит и сложится.

Кстати, в прошлом году в зловонном подвале, куда никто не заходит годами, нашли полуразложившийся труп, который следователям пришлось доставать по частям. Что там произошло, когда и почему, неизвестно. Но если старый дом рухнет, трупов будет больше.

— Нам терять уже нечего. Мы сами и наши дети рискуем каждый день. Люди не могут летать или перепрыгивать из окна в окно, а ходят через потрескавшийся подъезд. Мы обращались в разные инстанции и писали жалобы, но на нас не обращали внимания до тех пор, пока мы не вывесили растяжку с обращением. Правда, на следующий день часов в 11 вечера пришли шесть каких-то амбалов с лестницей и все сняли. А соседке с первого этажа, которая их видела, посоветовали: мол, на вашем месте мы бы сидели и молчали. Это что, угрозы? Кстати, ростовские погорельцы тоже рассказывали о том, что им поступали угрозы. Но их проигнорировали, и у людей сгорели дома, — говорит Елена Пятикова.

Жильцы дома настроены решительно. Они уже готовы на голодовку и пикеты. При этом некоторые из них высказывают мнение, что на самом деле кому-то просто приглянулась дорогая земля в центре города под разрушающимся домом.

Когда я прощался с жильцами, канализационные стоки вновь начали подниматься до опасного уровня.

Крик души

Инна Федорова, жительница дома на улице Суворова, 7:

— Решили выстирать белье на людях. Администрация бросает нас самих разбираться со страшными обстоятельствами. Подвалы затоплены двадцать лет. Дом рушится. Капремонта в 120-летнем доме не проводили. Не было укрепления нашего дома при возведении рядом многоэтажного долгостроя. Мало того, обращения о постоянном затоплении, которые мы посылаем все эти 20 лет, не убедили Водоканал в том, что это не жильцы забивают себе канализацию сами и не весенний паводок.