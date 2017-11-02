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12:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Властям Кубани придется отчитаться, на что пошли миллиардные кредиты, взятые регионом

Краснодар, 2 ноября, KrasnodarMedia. Первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева заявила, что власти Кубани должны заниматься мониторингом — куда и на что тратятся средства, взятые регионом в качестве кредитов у банков. При принятии бюджета страны на следующий год каждый регион должен выверить все цифры.

Ирина Гусева уверена, что у Краснодарского края есть большие шансы расплатиться с долгами — доходная часть бюджета региона активно пополняется за счет сельского хозяйства.

Напомним, Кубань — в регионах-лидерах по сумме госдолга: по итогам девяти месяцев, к 1 октября 2017 года, государственный долг Кубани составил 142,2 млрд рублей, сообщает собственный корр. ИА KrasnodarMedia (Москва).

«Мы несколько раз обсуждали вопрос закредитованности регионов на площадке Госдумы и фракции “Единой России” с зампредом правительства Дмитрием Козаком и министром финансов Антоном Силуановым. И мы учли эту проблему, принимая бюджет в первом чтении. Многие регионы вынуждено брали кредиты для решения социальных проблем, для решения проблем по софинансированию федеральных программ, для исполнения указов президента, решения вопроса подготовки к отопительному сезону. При этом губернаторы понимали, на что они берут займы. И сейчас, при принятии бюджета во втором чтении, каждый регион должен выверить каждую цифру. Президент РФ говорил о том, что нам необходимо помочь разобраться регионам с коммерческими и бюджетными кредитами. Однако в Краснодаре должны понимать, что мы однозначно будем требовать эффективности использования бюджетных средств — региону нужно будет отчитаться об исполнении майских указов, федеральных программ и по другим аспектам. Вся команда губернатора должна заранее заниматься мониторингом — на что идут деньги, эффективно ли они расходуются. Краснодарский край — это большой регион, который имеет серьёзный потенциал, над котором должны работать региональные депутаты. У региона прекрасный результат по пополнению доходной части бюджета в сфере сельского хозяйства. И расплатившись с долгами, у края должен быть вектор развития как туристического кластера. Мы будем встречаться с региональным парламентом и губернаторской командой на площадке “Единой России”, чтобы понять, где регион видит свои точки роста и какие проекты нужно перестать финансировать с учётом их неэффективности. Проблему нужно решать», — прокомментировала первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, по-прежнему грозит банкротство Краснодарскому краю, тщетно пытающемуся выбраться из долгов. Уменьшившийся к концу лета этого года госдолг региона до 133,3 млрд рублей, вновь «пополз» вверх. К 1 октября 2017 года, государственный долг Кубани составил 142,2 млрд рублей. В долговую яму Краснодарский край угодил из-за бюджетных кредитов, банковских займов, договоров о предоставлении государственной гарантии и обязательствам по ценным бумагам.

Напомним, ранее КабминРФ изменил условия получения кредитовиз федеральной казны регионами-должниками. С 1 февраля 2018 года обязательными становятся ряд условий: предварительное утверждение субъектом РФ плана по оптимизации расходов бюджета на 2017−2019 годы, сокращение госдолга не менее, чем на 5% ежегодно, передача Федеральному казначейству своих полномочий по учету бюджетных обязательств и санкционированию выплат по кредиту из регионального бюджета.

Недавно президент РФ поддержал предложение глав субъектов о реструктуризации госдолгов регионов. По словам Владимира Путина, Краснодарский край в результате такого решения в 2018—2019 годах сможет направить на развитие дополнительно 10,7 млрд рублей. Об этом шла речь в ходе заседания президиума Госсовета.

По итогам лета этого года аналитики отмечали снижение долга Кубани перед бюджетом РФ до 133,3 млрд рублей.

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