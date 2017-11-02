Властям Кубани придется отчитаться, на что пошли миллиардные кредиты, взятые регионом

«Мы несколько раз обсуждали вопрос закредитованности регионов на площадке Госдумы и фракции “Единой России” с зампредом правительства Дмитрием Козаком и министром финансов Антоном Силуановым. И мы учли эту проблему, принимая бюджет в первом чтении. Многие регионы вынуждено брали кредиты для решения социальных проблем, для решения проблем по софинансированию федеральных программ, для исполнения указов президента, решения вопроса подготовки к отопительному сезону. При этом губернаторы понимали, на что они берут займы. И сейчас, при принятии бюджета во втором чтении, каждый регион должен выверить каждую цифру. Президент РФ говорил о том, что нам необходимо помочь разобраться регионам с коммерческими и бюджетными кредитами. Однако в Краснодаре должны понимать, что мы однозначно будем требовать эффективности использования бюджетных средств — региону нужно будет отчитаться об исполнении майских указов, федеральных программ и по другим аспектам. Вся команда губернатора должна заранее заниматься мониторингом — на что идут деньги, эффективно ли они расходуются. Краснодарский край — это большой регион, который имеет серьёзный потенциал, над котором должны работать региональные депутаты. У региона прекрасный результат по пополнению доходной части бюджета в сфере сельского хозяйства. И расплатившись с долгами, у края должен быть вектор развития как туристического кластера. Мы будем встречаться с региональным парламентом и губернаторской командой на площадке “Единой России”, чтобы понять, где регион видит свои точки роста и какие проекты нужно перестать финансировать с учётом их неэффективности. Проблему нужно решать», — прокомментировала первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева.