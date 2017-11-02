Под Кишиневом откроется самый большой банкетный зал в Молдове

Источник: Actualitati.md

Grand Elyse предназначен для празднования грандиозных церемоний, таких как свадьба, юбилей, корпоратив крупной компании, крестины, модные показы и т. д.

Дворец позволяет вместить до 800 человек. Новый ресторан будет иметь несколько банкетных залов, предусмотренных для разного количества гостей.