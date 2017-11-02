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11:26 (мск), источник: Actualitati.md

Под Кишиневом откроется самый большой банкетный зал в Молдове

Новый ресторан откроется на ул. Chișinăului, 45, в Сынжере, пригороде Кишинева.

Источник: Actualitati.md

Grand Elyse предназначен для празднования грандиозных церемоний, таких как свадьба, юбилей, корпоратив крупной компании, крестины, модные показы и т. д.

Дворец позволяет вместить до 800 человек. Новый ресторан будет иметь несколько банкетных залов, предусмотренных для разного количества гостей.

Кроме необычного оформления здания, посетители смогут насладиться интересным ландшафтным дизайном. Также огромная территория Grand Elyse имеет вертолетную площадку, что может обеспечить комфортные условия любым посетителям. Здесь представлена молдавская и французская традиционные кухни.

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