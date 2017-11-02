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11:43 (мск), источник: РИА Крым

«Крымтроллейбус» возглавил «молодогвардеец» из Судака

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Генеральным директором государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус» назначен Илья Прокопьев. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ министерства транспорта РК сообщается на сайте предприятия.

Источник: РИА "Новости"

29-летний Прокопьев возглавляет судакское отделение всероссийской общественно-политической молодежной организации партии «Единая Россия» «Молодая Гвардия Единой России». В 2014 году был избран депутатом городского совета Судака. Согласно информации, представленной на сайте Избирательной комиссии РК, он работал заместителем начальника Судакской автостанции.

На посту гендиректора «Крымтроллейбуса» Илья Прокопьев сменил Ростислава Попова, который занимал этот пост с октября 2016 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что руководитель «Крымтроллейбуса» может лишиться занимаемой должности и оказаться под следствием.

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