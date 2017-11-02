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11:39 (мск), источник: АиФ Омск

Для омичей с инвалидностью открыты 74 вакансии

Они могут устроиться воспитателями и учителями, соцработниками, вахтёрами и гардеробщиками.

74 вакансии выделили на предприятиях для жителей региона с инвалидностью, сообщает пресс-служба ГУ службы занятости Омской области.

Так, в банке резервируемых рабочих мест 127 позиций, из них 56 заняты и 74 — свободны.

Омичи могут устроиться воспитателями и учителями, соцработниками, вахтерами и гардеробщиками, а также охранниками и уборщиками.

Вакансии для этой категории населения появляются в рамках договоров о резервировании рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для людей с инвалидностью. Договоры 15 центров занятости региона заключили с 85 работодателями.

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