Для омичей с инвалидностью открыты 74 вакансии

74 вакансии выделили на предприятиях для жителей региона с инвалидностью, сообщает пресс-служба ГУ службы занятости Омской области.

Так, в банке резервируемых рабочих мест 127 позиций, из них 56 заняты и 74 — свободны.

Омичи могут устроиться воспитателями и учителями, соцработниками, вахтерами и гардеробщиками, а также охранниками и уборщиками.