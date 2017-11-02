В Калининградской области дорожают хлеб и овощи
В Калининграде и области в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,7%.
В Калининграде и области в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,7%.
В сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены на продовольственные товары выросли на 0,4%. Подорожали лук репчатый на 44,4%, морковь — 14,9%, фрукты и цитрусовые — на 10,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,8%, молоко и молочная продукция — на 4,2%, масло и жиры — на 3,5%, сыр, картофель — на 2,5% каждый, рыбопродукты — на 2,1%, мясопродукты — на 1,6%, кондитерские изделия — на 0,6%, чай — на 0,5%. Алкогольные напитки выросли в цене на 2,3%. Наряду с этим снижение цен составило на яйца куриные 36,8%, помидоры свежие — 30,6%, сахар — 24%, крупу и бобовые — 13,3%, свеклу столовую — 3,2%, макаронные изделия — 2,4%, чеснок — 2,3%, муку — 2,1%, капусту свежую — 1,4%. На непродовольственные товары в сентябре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года прирост цен составил 0,4%.
Стали дороже галантерея на 6%,
Автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал на 6% и 5,2% соответственно, дизельное топливо — на 4,7%. Цены (тарифы) на услуги в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года возросли на 6,2%.