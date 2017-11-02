В Калининградской области дорожают хлеб и овощи

В сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены на продовольственные товары выросли на 0,4%. Подорожали лук репчатый на 44,4%, морковь — 14,9%, фрукты и цитрусовые — на 10,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,8%, молоко и молочная продукция — на 4,2%, масло и жиры — на 3,5%, сыр, картофель — на 2,5% каждый, рыбопродукты — на 2,1%, мясопродукты — на 1,6%, кондитерские изделия — на 0,6%, чай — на 0,5%. Алкогольные напитки выросли в цене на 2,3%. Наряду с этим снижение цен составило на яйца куриные 36,8%, помидоры свежие — 30,6%, сахар — 24%, крупу и бобовые — 13,3%, свеклу столовую — 3,2%, макаронные изделия — 2,4%, чеснок — 2,3%, муку — 2,1%, капусту свежую — 1,4%. На непродовольственные товары в сентябре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года прирост цен составил 0,4%.

Стали дороже галантерея на 6%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары — на 5,3%, парфюмерно-косметические товары — на 3,2%, ткани — на 2,1%, обувь — на 1,4%, мебель — на 1%, печатные издания, легковые автомобили — на 0,7% каждый, табачные изделия — на 0,6%, трикотажные изделия — на 0,5%, медикаменты — на 0,3%. Вместе с тем, цены на меха и меховые изделия снизились на 18,5%, средства связи — на 10,3%, одежду женскую и мужскую — на 7,3% и 5,1% соответственно, телерадиотовары — на 5,9%, электротовары и другие бытовые приборы — на 4,7%, одежду детскую, ковры и ковровые изделия — на 2,5% каждый, ювелирные изделия — на 0,4%, моющие и чистящие средства — на 0,3%.