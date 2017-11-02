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12:15 (мск), источник: Новый Калининград

В «Янтарьэнергосбыте» назвали самых «злостных неплательщиков» в муниципалитетах

Самые «злостные неплательщики» за свет на данный момент проживают, по сведениям «Янтарьэнергосбыта», в Зеленоградском городском округе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании.

Источник: Новый Калининград

В частности, «антирекорд» принадлежит потребителям поселка Круглово, которые на один лицевой счет имеют задолженность в 67,2 тыс рублей. Второе место занимают потребители, проживающие в поселке Родники Зеленоградского района. Там жители четырех домов задолжали «Янтарьэнергосбыту» более 92 тысяч рублей. Затем следует поселок Козловка в Гурьевском городском округе, где также можно проследить улучшение платежной дисциплины. За 6 месяцев долг на 1 лицевой счет снизился на 14% и составляет 20,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что подобные долги для части жителей сельской местности являются неподъемными. В таком случае специалисты «Янтарьэнергосбыта» готовы пойти навстречу потребителям и предложить заключить соглашение о реструктуризации, то есть оплачивать долги в рассрочку. Но есть условие: половина суммы должна быть внесена сразу, а остальная будет разделена на равные части на срок от 3 до 6 месяцев. За 9 месяцев текущего года более 300 граждан, задолжавших в общем 10,2 млн рублей, обратились в энергосбытовую компанию для урегулирования долгов.

Как пояснили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыта», если неплательщики не будут погашать долги, энергетики используют все законные меры взыскания задолженности: ограничения в подаче электроэнергии, судебная работа в отношении должников, а также телефонные обзвоны с напоминанием о долге.

В целом на данный момент задолженность населения Калининградской области перед «Янтарьэнергосбытом» составляет 492 млн рублей.

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