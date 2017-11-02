Имущество красноярской фабрики «Мекран» распродадут на торгах

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Конкурсный управляющий мебельной фабрики «Мекран» в Красноярске объявил торги по продаже имущества компании. Об этом сообщил «Ъ».

На аукцион выставили нежилое помещение в Санкт-Петербурге общей площадью 402 кв. метра и здание площадью 80,4 кв. метров. Стоимость обоих объектов оценивается в 91,4 млн рублей. Еще за 6,6 млн рублей бизнесмены продадут вещи, принадлежащие фабрике: бокалы, вазы, стеллажи, столы и т. д.

Напомним, в середине 2016 года Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран» и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим на предприятии назначен представитель НП «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» Андрей Мягков.