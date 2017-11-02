Имущество красноярской фабрики «Мекран» распродадут на торгах
Имущество оценили почти в 100 млн рублей.
Имущество оценили почти в 100 млн рублей.
Конкурсный управляющий мебельной фабрики «Мекран» в Красноярске объявил торги по продаже имущества компании. Об этом сообщил «Ъ».
На аукцион выставили нежилое помещение в
Напомним, в середине 2016 года Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран» и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим на предприятии назначен представитель НП «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» Андрей Мягков.
В сентябре этого года Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о восстановлении производства на крупной красноярской мебельной фабрике. Банк является основным кредитором компании — на его долю приходится 13 млрд рублей. Банк собирается объединить «Мекран» в одну производственную цепочку с «Краслесинвестом».