Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Аваков дал команду провести обыск, арестовать сына Порошенко
Неизбежность старения доказали математически
Полиция Испании применила силу против болельщиков «Спартака»
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: в Донбассе убили наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
11:57 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Компания «Строй-Интеграл» застроит участок с ветхими домами в Новосибирске

Она оказалась единственным претендентом на аукционе.

«Строй-Интеграл» оказался единственным претендентом на земельный участок в 1,4 га в границах ул. Сеченова и Бестужева в Новосибирске. Теперь компания имеет право подписать с муниципалитетом договор о развитии застроенной территории по начальной цене аукциона.

Итоги аукциона опубликованы на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Согласно аукционной документации, начальная цена составляла 7,52 млн руб.

Срок действия договора — девять лет. Компания, в частности, в ходе его выполнения обязана расселить несколько ветхих и аварийных многоквартирных домов по ул. Сеченова.

Учредителем ООО «Строй-Интеграл», согласно ЕГРЮЛ, является гендиректор компании Геннадий Фурсов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске встретится молодежь из разных эпох
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
ФСБ возбудила три уголовных дела из-за ЧП в Крыму
Франция начнет выдавать визы россиянам за 48 часов
Глава Союза журналистов России намерен покинуть свой пост
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Символ СССР: кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь