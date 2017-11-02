Бесхозные дома Советского округа Омска перевели на непосредственное управление
В Советском округе Омска 28 многоквартирных домов перевели на непосредственное управление. В них не работала ни одна управляющая компания.
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В Советском округе Омска 28 многоквартирных домов перевели на непосредственное управление. В них не работала ни одна управляющая компания.
«Специалисты администрации проводят большую разъяснительную работу и оказывают консультационную помощь собственникам помещений в таком жилом фонде», — рассказал начальник отдела
Остальные бесхозные дома готовила к отопительному сезону окружная администрация. На аукционе планируют найти управляющие компании для еще 50 брошенных домов.