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12:01 (мск), источник: СуперОмск

Бесхозные дома Советского округа Омска перевели на непосредственное управление

В Советском округе Омска 28 многоквартирных домов перевели на непосредственное управление. В них не работала ни одна управляющая компания.

«Специалисты администрации проводят большую разъяснительную работу и оказывают консультационную помощь собственникам помещений в таком жилом фонде», — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского округа Владимир Шнипко.

Остальные бесхозные дома готовила к отопительному сезону окружная администрация. На аукционе планируют найти управляющие компании для еще 50 брошенных домов.

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