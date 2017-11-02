В Краснодаре подрядчика принудили переделать дорогу за свой счет

Краснодар. 2 ноября — Новая Кубань. В краевой столице ведется беспрецедентно масштабный ремонт дорог. Однако не все подрядные организации добросовестно выполняют свою работу. Так как работы ведутся за счет бюджетных средств, в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги», администрация пытается пристально контролировать ход выполнения.

При этом сами горожане регулярно обращают внимание чиновников на нарушения дорожников: факты укладки асфальта в лужи выявляли неоднократно.

Городская «Единая служба заказчика» провела инспекцию улицы Рашпилевской.

Несмотря на проведение ремонтных работ, после прошедшего дождя дорогу затопило.

В администрации Краснодара пояснили, что вода не уходила в колодцы ливневой канализации.

Подрядчика обязали устранить нарушения на двух участках за свой счет.