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13:39 (мск), источник: NewsKo

Водитель автомобиля в Соликамске может получать от 80 тыс. рублей в месяц

Служба исследований сайта по поиску работы HeadHunter составила рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий в Пермском крае за октябрь 2017 года.

В Топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Пермского края области вошли: «Продажи» (35% от общего рынка вакансий), «IT, телеком» (13%), «Производство» (12%), «Строительство, недвижимость» (11%) и «Начало карьеры» (10%).

Самыми «дорогими» вакансиями в октябре стали предложения с вознаграждением от 200 тыс. руб. для руководителя коммерческих проектов и коммерческого директора в Перми.

100 тыс. руб. предлагают начальнику отдела продаж. Менеджер по продаже автострахования в Березниках может получать от 70 тыс. руб. А водитель в Соликамске на 10 тыс. руб. больше.

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