Водитель автомобиля в Соликамске может получать от 80 тыс. рублей в месяц

В Топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Пермского края области вошли: «Продажи» (35% от общего рынка вакансий), «IT, телеком» (13%), «Производство» (12%), «Строительство, недвижимость» (11%) и «Начало карьеры» (10%).

Самыми «дорогими» вакансиями в октябре стали предложения с вознаграждением от 200 тыс. руб. для руководителя коммерческих проектов и коммерческого директора в Перми.