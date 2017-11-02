В Ростовской области упростили правила размещения ларьков

Как сообщает издание «Дон-24», если раньше предприниматель должен был «надлежащим образом исполнить обязанности по уплате налоговых платежей и взносов», то теперь важно не иметь «задолженностей на дату подачи заявления».

«Правила стали более четкими, понятными, и теперь у уполномоченных органов будет меньше оснований для отказа предпринимателям в продлении договоров аренды либо договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — рассказала директор департамента Ирина Теларова.