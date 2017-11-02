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17:27 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области упростили правила размещения ларьков

1 ноября в правительстве Ростовской области утвердили новые правила продления договоров на размещение объектов нестационарной торговли либо договоров аренды, предложенные департаментом потребительского рынка региона.

Как сообщает издание «Дон-24», если раньше предприниматель должен был «надлежащим образом исполнить обязанности по уплате налоговых платежей и взносов», то теперь важно не иметь «задолженностей на дату подачи заявления».

«Правила стали более четкими, понятными, и теперь у уполномоченных органов будет меньше оснований для отказа предпринимателям в продлении договоров аренды либо договоров на размещение нестационарных торговых объектов», — рассказала директор департамента Ирина Теларова.

По ее словам, изменение вносится по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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