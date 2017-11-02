В Озерск прибыл эшелон с отработавшим ядерным топливом реакторов Белоярской АЭС

В ПО «Маяк» отметили, что обращение с ОЯТ реакторов АМБ является одной из наиболее острых проблем в области ядерной и радиационной безопасности. Два реактора АМБ Белоярской АЭС были остановлены в 80-х годах. ОЯТ выгрузили из реакторов и в настоящее время оно хранится в бассейнах выдержки Белоярской АЭС и в бассейне-хранилище ПО «Маяк».

«Реализация всего проекта позволит решить проблему радиационно опасных объектов — это бассейны-хранилища ядерного топлива первого и второго блоков Белоярской АЭС, и уже в среднесрочной перспективе приступить к выводу из эксплуатации самих энергоблоков. Перед “Маяком” стоит ещё более сложная задача: в течение трёх лет предстоит завершить строительство отделения разделывания и пеналирования, где 14-метровые ОТВС будут фрагментироваться, размещаться в пеналах, габариты которых позволят перерабатывать это топливо на радиохимическом заводе. И вот тогда мы сможем перевести ОЯТ реакторов АМБ в полностью безопасное состояние. Уран снова поступит для производства топлива для атомных электростанций, а радиоактивные отходы будут надёжно остеклованы», — рассказал главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев.