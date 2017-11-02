В Озерск прибыл эшелон с отработавшим ядерным топливом реакторов Белоярской АЭС
В ЗАТО Озерск на ПО «Маяк» прибыл эшелон с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ с Белоярской АЭС.
В ЗАТО Озерск на ПО «Маяк» прибыл эшелон с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ с Белоярской АЭС.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Разгрузка вагона произведена успешна: кассета с ОЯТ АМБ извлечена и помещена в
В ПО «Маяк» отметили, что обращение с ОЯТ реакторов АМБ является одной из наиболее острых проблем в области ядерной и радиационной безопасности. Два реактора АМБ Белоярской АЭС были остановлены в 80-х годах. ОЯТ выгрузили из реакторов и в настоящее время оно хранится в бассейнах выдержки Белоярской АЭС и в
«Реализация всего проекта позволит решить проблему радиационно опасных объектов — это