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13:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Озерск прибыл эшелон с отработавшим ядерным топливом реакторов Белоярской АЭС

В ЗАТО Озерск на ПО «Маяк» прибыл эшелон с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ с Белоярской АЭС.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Разгрузка вагона произведена успешна: кассета с ОЯТ АМБ извлечена и помещена в бассейн-хранилище завода РТ-1.

В ПО «Маяк» отметили, что обращение с ОЯТ реакторов АМБ является одной из наиболее острых проблем в области ядерной и радиационной безопасности. Два реактора АМБ Белоярской АЭС были остановлены в 80-х годах. ОЯТ выгрузили из реакторов и в настоящее время оно хранится в бассейнах выдержки Белоярской АЭС и в бассейне-хранилище ПО «Маяк».

«Реализация всего проекта позволит решить проблему радиационно опасных объектов — это бассейны-хранилища ядерного топлива первого и второго блоков Белоярской АЭС, и уже в среднесрочной перспективе приступить к выводу из эксплуатации самих энергоблоков. Перед “Маяком” стоит ещё более сложная задача: в течение трёх лет предстоит завершить строительство отделения разделывания и пеналирования, где 14-метровые ОТВС будут фрагментироваться, размещаться в пеналах, габариты которых позволят перерабатывать это топливо на радиохимическом заводе. И вот тогда мы сможем перевести ОЯТ реакторов АМБ в полностью безопасное состояние. Уран снова поступит для производства топлива для атомных электростанций, а радиоактивные отходы будут надёжно остеклованы», — рассказал главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев.

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