В Омске продавались рыба с описторхозом, икра с кишечной палочкой и пельмени с плесенью

За один только октябрь 2017 года Экспертная ветеринарная лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора обнаружила в регионе около 40 партий некачественной еды. При этом на анализы доставили 244 образца продукции. Иными словами, нормативам не соответствовал каждый шестой образец.

Превышение общей бактериальной обсеменённости нашли в 7 образцах молочной продукции. Тот же недостаток обнаружился ещё в 3 образцах: мясной продукции, солёной икры и специй.

Эксперты выявили листерии в 5 образцах мяса, сальмонеллы — в мясе птицы, описторхоз — в рыбе (язь охлаждённый). В солёной икре нашли превышение количества дрожжей, в пельменях и специях — количества плесени.

В образцах мясной продукции, специй и солёной икры оказались бактерии группы кишечной палочки. Эксперты исследовали условия, в которых производится продукция, и нашли кишечную палочку и там: в 2 образцах смывов с технологического оборудования и в 10 образцах почвы. Также в 3 образцах почвы был превышен индекс энтерококков.