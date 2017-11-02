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13:06 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральцы задолжали более 5 млрд рублей по страховым взносам

Основную часть должников составляют индивидуальные предприниматели, многие из которых даже не знают о своих долгах.

Источник: Reuters

Почти 26 тыс. жителей Челябинской области накопили долги по страховым взносам на сумму более 5 млрд рублей — в основном, это индивидуальные предприниматели, причем многие из них даже не знают о своей задолженности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Индивидуальные предприниматели и лица, которые занимаются частной практикой (нотариусы, адвокаты, оценщики), обязаны уплачивать взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Вносы нужно перечислять даже в тех случаях, когда предприниматель фактически не ведет никакой деятельности и не получает доход.

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов передали из внебюджетных фондов в налоговую службу. Тем предпринимателям, которые не подали декларации в налоговую, ПФР рассчитал взносы в максимальном размере: 138 тыс. рублей в 2014 году и 148 тыс. — в 2015.

«У этой категории граждан есть возможность уменьшить долги. Для этого нужно предоставить декларации за 2014 и 2015 годы. Если они не вели предпринимательскую деятельность и подали “нулевые” декларации, тогда вместо 138 тыс. за 2014 год они заплатят 16 тыс. рублей, то есть задолженность сократится в 8 раз. Не все граждане знают о долгах, поэтому на региональном сайте УФНС создан сервис “Проверь свою отчетность”. Он предназначен для информирования южноуральцев о целесообразности представления налоговых деклараций за 2014−2015 годы», — сообщила начальник отдела налогообложения доходов физлиц УФНС по Челябинской области Елена Зотова.

По словам начальника урегулирования задолженности областного УФНС Виктора Полгородника, меры взыскания задолженности у налоговой службы существеннее, чем у внебюджетных фондов. Это блокировка счетов и операций в пределах суммы задолженности, взыскание денежных средств со счетов должников и передача полномочий по взысканию приставам, которые вправе ограничить выезд за границу и арестовать имущество. Долги с ИП, не плативших обязательные взносы, будут взыскиваться, в том числе, и через суд.

В УФНС напоминают, что обязательства по уплате страховых взносов прекращаются тогда, когда предпринимателя исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Тем, кто решил закрыть ИП, не достаточно просто прекратить работу, нужно уведомить об этом налоговую, иначе взносы будут начисляться. Действующих предпринимателей и тех, кто прекратил свою работу, но не рассчитался с фондами, просят как можно скорее подать декларации в УФНС. Проверить наличие долгов можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru.

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