Южноуральцы задолжали более 5 млрд рублей по страховым взносам

Источник: Reuters

Почти 26 тыс. жителей Челябинской области накопили долги по страховым взносам на сумму более 5 млрд рублей — в основном, это индивидуальные предприниматели, причем многие из них даже не знают о своей задолженности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Индивидуальные предприниматели и лица, которые занимаются частной практикой (нотариусы, адвокаты, оценщики), обязаны уплачивать взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Вносы нужно перечислять даже в тех случаях, когда предприниматель фактически не ведет никакой деятельности и не получает доход.

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов передали из внебюджетных фондов в налоговую службу. Тем предпринимателям, которые не подали декларации в налоговую, ПФР рассчитал взносы в максимальном размере: 138 тыс. рублей в 2014 году и 148 тыс. — в 2015.

«У этой категории граждан есть возможность уменьшить долги. Для этого нужно предоставить декларации за 2014 и 2015 годы. Если они не вели предпринимательскую деятельность и подали “нулевые” декларации, тогда вместо 138 тыс. за 2014 год они заплатят 16 тыс. рублей, то есть задолженность сократится в 8 раз. Не все граждане знают о долгах, поэтому на региональном сайте УФНС создан сервис “Проверь свою отчетность”. Он предназначен для информирования южноуральцев о целесообразности представления налоговых деклараций за 2014−2015 годы», — сообщила начальник отдела налогообложения доходов физлиц УФНС по Челябинской области Елена Зотова.

По словам начальника урегулирования задолженности областного УФНС Виктора Полгородника, меры взыскания задолженности у налоговой службы существеннее, чем у внебюджетных фондов. Это блокировка счетов и операций в пределах суммы задолженности, взыскание денежных средств со счетов должников и передача полномочий по взысканию приставам, которые вправе ограничить выезд за границу и арестовать имущество. Долги с ИП, не плативших обязательные взносы, будут взыскиваться, в том числе, и через суд.