Военные пенсионеры могут претендовать на получение второй пенсии при выполнении ряда условий

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе пенсионного фонда, южноуральцам, получающим пенсию за выслугу лет или по инвалидности от Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и других силовых ведомств, могут назначить страховую пенсию по старости при выполнении трех условий. При достижении ими общеустановленного пенсионного возраста, при наличии минимального страхового стажа, не учтённого при назначении пенсии по линии силового ведомства, и при наличии минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

В фонде напомнили, что мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет. «Отдельным категориям граждан страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения общеустановленного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения, — уточнили в фонде. — Например, при работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или в тяжелых условиях труда, а также в других случаях».

В 2017 году минимальный страховой стаж составляет 8 лет, в 2018 году — 9 лет. Далее он ежегодно будет увеличиваться, пока не достигнет 15 лет в 2024 году.

В 2017 году минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) составляет 11,4 балла, в 2018 году — 13,8 балла. В дальнейшем она будет ежегодно увеличиваться до достижения 30 баллов в 2025 году.

В пенсионном фонде подчеркнули, что военным пенсионерам назначается только страховая пенсия по старости (без фиксированной выплаты).

Заявление о назначении пенсии можно подать через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, через территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту пребывания, по месту фактического проживания, через МФЦ, через обращение к работодателю.

Для входа в Личный кабинет гражданину необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг. Зарегистрироваться и получить подтвержденную учётную запись в ЕСИА можно в клиентских службах территориальных органов ПФР области.