На автобусе в будущее. В Омске презентовали новую маршрутную схему

Другой разговор, что её внедрение процесс не быстрый. В лучшем случае и при соблюдении всех сроков, разработанные новшества начнут появляться примерно в мае 2018 года. На это уйдёт 3−4 месяца. Поэтому ровно через год, в ноябре 2018 года, мы уже точно сможем оценить весь спектр изменений, которые произойдут в транспортном обслуживании омичей.

Модельное преимущество.

Изменения в маршрутной сети Омска назрели давно, но только с появлением федерального закона № 220, посвящённого городскому общественному транспорту, у чиновников появилась возможность взяться за улучшение ситуации. Посмотрим, что же получилось на практике?

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«Ранее сформированная маршрутная сеть была неэффективной, так как содержала большое количество дублирующих маршрутов, преобладали транспортные средства малого класса, на маршрутах работали нелегалы. Общее количество машин на маршрутах достигало 5000 единиц, из-за чего магистрали были перегруженны городскими автобусами. В итоге было принято решение создать более оптимальную маршрутную сеть. Коллеги из Санкт-Петербурга после сбора данных представили на суд экспертов две модели, обладающие лучшими показателями по времени перемещения пассажиров, коэффициенту наложения маршрутов, коэффициенту использования вместимости и коэффициенту пересадочности», — раскрывает внутреннюю кухню директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

В Омске, в качестве наиболее удачной, выбрали модель, которая подразумевает одновременное использование подвижного состава большого и среднего класса на маршрутах с высоким пассажиропотоком в едином расписании. Вторая модель подразумевала использование однородного подвижного состава, что несло в себе значительное количество недостатков.

Из преимуществ выбранного варианта выделим возможность варьировать регулярность работы автобусов в условиях неравномерного распределения пассажиропотока по часам суток. Предполагается использовать большие автобусы с минимальными интервалами в часы пик. При этом в вечернее и межпиковое время могут работать и автобусы среднего класса с комфортным для пассажиров интервалом. Помимо этого полностью исключается дублирование, в рамках единого расписания не будет конкуренции подвижного состава разного класса перевозчиков, различных форм собственности, на различных маршрутах. За счёт перераспределения машин с дублирующих маршрутов создадут новые беспересадочные связи между районами Омска.

«Отрицательным явлением выбранной модели является сложность её внедрения: на маршрутах будут работать совместно транспортные средства перевозчиков различных форм собственности. Кстати, для удобства пассажиров будут исключены стоимостные различия между муниципальными и коммерческими транспортными средствами. То есть будет введён единый тариф, а льготники и владельцы проездных билетов смогут воспользоваться ими и в муниципальном автобусе и в машине частного перевозчика», — объясняет руководитель ведомства.

Перераспределены потоки.

Организаторы движения утверждают, что при формировании этой модели они использовали шесть непреложных принципов, которые помогут «по уму» организовать движение в Омске.

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Во-первых, применялось логичное утверждение, что большой пассажиропоток целесообразно перевозить автобусами большого класса, а маленький — малого. Звучит предельно просто, но на практике частенько всё шло наперекосяк. С одной стороны в часы пик мы видели улицы, перегруженные автобусами малого класса, с другой -нерентабельно использовались большие автобусы, которые в межпиковые интервалы гоняли порожняк. Избежать перегибов позволит сокращение дублирующих маршрутов, а также изменение структуры подвижного состава за счёт использования больших и средних автобусов. Помимо этого, установят оптимальный интервал движения транспорта в 8−10 минут, что сделает использование больших автобусов экономически эффективным.

Второй базовый принцип можно обозначить как перераспределение транспортной нагрузки между основными магистралями. Яркий пример участок транспортной сети проспект Маркса — ул. Гагарина — ул. Интернациональная. Сейчас по этому участку проходит около 60 маршрутов, на которых работают порядка 1000 единиц подвижного состава, что в 3−4 раза превышает пропускную способность остановок. Несмотря на наличие выделенных полос движение на этом участке похоже на движение вагонного состава. Часть транспорта стоит в очереди ожидания на подъезде к остановкам, снижая тем самым эксплуатационную скорость движения и увеличивая время поездки пассажиров. Разработчик предлагает решить проблему за счёт переноса части маршрутов на параллельные магистрали, например на улицу маршала Жукова. Ожидаемый эффект: снижение нагрузки на магистраль по ул. Маркса-Гагарина и появление новых связей между микрорайонами. Другой пример снижения нагрузки на транспортные магистрали — организация прямых сообщений между периферийными микрорайонами Омска в обход центра города. Так разработчики предложили вынести траекторию маршрута № 319 за пределы центральной части и организовать сообщение между микрорайоном Московка и городком Нефтяников по улицам Шебалдина, 11-й Ремесленной, 5 и 7-я Северным. Такой вариант не только разгрузит центральные магистрали, но увеличит транспортную доступность для жителей данных улиц.

Маршрутка по набережной.

Третий принцип заключается в обеспечении перемещения максимально возможного количества пассажиров по городу без пересадок. Разработчик данную задачу решает двумя способами. Во-первых, вносятся изменения в 64 маршрута, а во-вторых, появляются 6 новых маршрутов (4 автобусных и 2 троллейбусных). Так в ближайшее время появится на дорогах забытый автобусный маршрут № 18. Он свяжет ул. Гашека и ул. Крупской. Этот лот уже отторгован, а значит, победитель аукциона должен запустить сообщение. Также откроется маршрут № 54, на который торги объявлены. Он соединит микрорайоны Рябиновка и Юбилейный.

Остальные маршруты появятся позднее. Все они уже работали в Омске ранее, но были отменены. Так вновь выйдет на дорогу троллейбус № 14 от завода Попова до посёлка Солнечный. Вернётся на маршрут троллейбус № 1. Он будет идти от ЖД Вокзала, но его конечный пункт пока не определён. Из автобусов вернутся машины с цифрами № 50 и № 62 на лобовых стёклах. Первый начнёт ходить от Авиагородка (остановка «ОЛТУГА»), но вместо конечной на Партизанской будет продлен до Нефтяников. Автобус № 62 соединит микрорайон Большая Островка с центром города.

В рамках четвёртого принципа все районы Омска должны быть обеспечены транспортным обслуживанием определённого уровня. Для этого, в частности, будет налажено достойное транспортное сообщение в районе Авиагородка, улучшится доступность транспорта для жителей ул. Красных зорь, ул. 20 лет РККА, ул. 3-я Железнодорожная, посёлка Тополиный и других частей города.

Предпоследний принцип предполагает организацию движения городского транспорта по ранее не задействованным магистралям, что решает две задачи: позволит улучшить транспортную доступность для многих жителей города и снизить нагрузку на основные магистрали. В итоге разработчики планируют задействовать для движения регулярных автобусов участки улиц Памфилова, маршала Жукова и даже Иртышской набережной.