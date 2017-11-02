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14:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Покрытие моста на улице Малиновского отремонтировали в Ростове

Поврежденное покрытие проезжей части моста на улице Малиновского отремонтировали в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, восстановительные работы на путепроводе завершены в ночь на 2 ноября.

Повреждение дорожного покрытия, вызванное износом конструкций, а также движением по мосту грузовиков весом более 20 тонн, устранили по гарантии.

С целью недопущения новых разрушений на подъездах к путепроводу установили дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и движение большегрузов.

Напомним, в 2018 году предполагается начать реконструкцию путепровода на улице Малиновского. Необходимую для этого документацию в настоящее время разрабатывают.

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