Покрытие моста на улице Малиновского отремонтировали в Ростове

Согласно информации из официальных источников, восстановительные работы на путепроводе завершены в ночь на 2 ноября.

Повреждение дорожного покрытия, вызванное износом конструкций, а также движением по мосту грузовиков весом более 20 тонн, устранили по гарантии.

С целью недопущения новых разрушений на подъездах к путепроводу установили дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и движение большегрузов.