Покрытие моста на улице Малиновского отремонтировали в Ростове
Поврежденное покрытие проезжей части моста на улице Малиновского отремонтировали в донской столице.
Поврежденное покрытие проезжей части моста на улице Малиновского отремонтировали в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, восстановительные работы на путепроводе завершены в ночь на 2 ноября.
Повреждение дорожного покрытия, вызванное износом конструкций, а также движением по мосту грузовиков весом более 20 тонн, устранили по гарантии.
С целью недопущения новых разрушений на подъездах к путепроводу установили дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и движение большегрузов.
Напомним, в 2018 году предполагается начать реконструкцию путепровода на улице Малиновского. Необходимую для этого документацию в настоящее время разрабатывают.