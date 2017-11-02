Самая крупная школа Волгоградской области строится по графику

Как сообщает пресс-служба администрации региона, работы идут согласно графику — уже возведены основные конструкции здания и котельной, сейчас утепляется фасад и выполняются работы по его отделке, а также монтируются системы вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Помимо этого началась отделка помещений школы, обустройство спортплощадки — большая часть оборудования уже установлена. Также для учреждения закупается мебель, необходимая техника.

Отметим, что на строительство такой современной школы выделено 554 миллиона рублей, из которых 447 миллионов — это субсидия из федерального бюджета в рамках госпрограммы.