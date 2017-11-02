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16:15 (мск), источник: РИАЦ

Самая крупная школа Волгоградской области строится по графику

В Волгограде продолжается возведение современной школы на тысячу мест. Учебное учреждение строится в Советском районе.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, работы идут согласно графику — уже возведены основные конструкции здания и котельной, сейчас утепляется фасад и выполняются работы по его отделке, а также монтируются системы вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Помимо этого началась отделка помещений школы, обустройство спортплощадки — большая часть оборудования уже установлена. Также для учреждения закупается мебель, необходимая техника.

Отметим, что на строительство такой современной школы выделено 554 миллиона рублей, из которых 447 миллионов — это субсидия из федерального бюджета в рамках госпрограммы.

Подобных крупных школ в Волгоградской области не строили уже четверть века. Последний раз образовательное учреждение на тысячу мест было построено 24 года назад в Волжском. Новая школа будет соответствовать всем современным требованиям. Это и высокотехнологичное учебное оборудование, и широкополосный Интернет, и интерактивные учебные пособия и так далее. Учреждение рассчитано на 40 классов, здесь также разместятся многофункциональный спортзал, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты. Также здание будет оснащено всем необходимым для передвижения детей с ограниченными возможностями.

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