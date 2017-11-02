Самая крупная школа Волгоградской области строится по графику
В Волгограде продолжается возведение современной школы на тысячу мест. Учебное учреждение строится в Советском районе.
В Волгограде продолжается возведение современной школы на тысячу мест. Учебное учреждение строится в Советском районе.
Как сообщает
Отметим, что на строительство такой современной школы выделено 554 миллиона рублей, из которых 447 миллионов — это субсидия из федерального бюджета в рамках госпрограммы.
Подобных крупных школ в Волгоградской области не строили уже четверть века. Последний раз образовательное учреждение на тысячу мест было построено 24 года назад в Волжском. Новая школа будет соответствовать всем современным требованиям. Это и высокотехнологичное учебное оборудование, и широкополосный Интернет, и интерактивные учебные пособия и так далее. Учреждение рассчитано на 40 классов, здесь также разместятся многофункциональный спортзал, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки,