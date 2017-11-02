Надземная кольцевая линия метро будет построена в пять этапов

Источник: Uzdaily.uz

Согласно проекту, общая длина метро составляет 52,1 км. Кроме того, отрезок линии метро в 50,5 км будет проведен через эстакаду высотой в 6 м. Остальные 1,6 км будут построены над землей.

Проект будет реализован в 2017—2021 годах по пяти направлениям. Количество станций данной линии будет составлять 35.

На начальном этапе будет построена часть метро от метростанции «Дустлик» до Куйлюкского базара, состоящая из 8 станций.

На втором этапе линия метро свяжет рынок "Куйлюк" и станцию метрополитена «Олмазор». На третьем этапе будет построен участок между станциями «Олмазор» и «Беруни». На следующем этапе линия метро свяжет станции «Беруни» и «Бодомзор». На последнем этапе линия метро будет соединена со станцией «Дустлик».

Согласно проекту, данное направление метро будет проходить через районы Яшнаобод, Учтепа, Олмазор, Юнусобод, Чилонзор и Сергели.

На данный момент ведутся работы по сборке железобетонной колонны высотой 6 м. На них будут установлены 11-метровые устройства, проложены «стальные дорожки», что позволит одновременно двигаться двум поездам в противоположных направлениях.

Ознакомившись с проектом, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение о заключении строительных работ к 2020 году, то есть опережая первоначальные даты на один год. Исходя из этого, на сегодняшний день строительные работы ведутся беспрерывно.

Для строительства используют строительные материалы отечественного производства.