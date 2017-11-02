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14:09 (мск), источник: Uzdaily.uz

Надземная кольцевая линия метро будет построена в пять этапов

Надземная кольцевая линия метро в Ташкенте будет построена в пять этапов.

Источник: Uzdaily.uz

Согласно проекту, общая длина метро составляет 52,1 км. Кроме того, отрезок линии метро в 50,5 км будет проведен через эстакаду высотой в 6 м. Остальные 1,6 км будут построены над землей.

Проект будет реализован в 2017—2021 годах по пяти направлениям. Количество станций данной линии будет составлять 35.

На начальном этапе будет построена часть метро от метростанции «Дустлик» до Куйлюкского базара, состоящая из 8 станций.

На втором этапе линия метро свяжет рынок "Куйлюк" и станцию метрополитена «Олмазор». На третьем этапе будет построен участок между станциями «Олмазор» и «Беруни». На следующем этапе линия метро свяжет станции «Беруни» и «Бодомзор». На последнем этапе линия метро будет соединена со станцией «Дустлик».

Согласно проекту, данное направление метро будет проходить через районы Яшнаобод, Учтепа, Олмазор, Юнусобод, Чилонзор и Сергели.

На данный момент ведутся работы по сборке железобетонной колонны высотой 6 м. На них будут установлены 11-метровые устройства, проложены «стальные дорожки», что позволит одновременно двигаться двум поездам в противоположных направлениях.

Ознакомившись с проектом, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение о заключении строительных работ к 2020 году, то есть опережая первоначальные даты на один год. Исходя из этого, на сегодняшний день строительные работы ведутся беспрерывно.

Для строительства используют строительные материалы отечественного производства.

На данный момент со стороны УП «Куприк курилиш трести» ведутся работы по установке железобетонных колонн по монолитному методу для эстакад.

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