Кредит на кредит: что пророчат молдавские эксперты экономике страны

Источник: Sputnik.md

Некоторые отечественные экономисты уверены, что доступ к кредитам будет оставаться проблемой молдавской экономики до тех пор, пока Нацбанк при определении монетарной политики будет ограничиваться таргетированием инфляции, без учета природы рисков ведения бизнеса в стране.

А условия получения денег в Молдове действительно сложные.

Деньги для бизнеса дорогие не столько из-за уровня процентной ставки, сколько из-за неэффективности функционирования институтов и бюрократических процедур.

Национальный банк принял решение понизить ставку по основным краткосрочным операциям денежной политики до 7% годовых.

Как это решение отразится на бизнесе и населении республики в комментарии Sputnik рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

К сожалению, Молдова относится к такому типу экономики, которая не регулируется через процентную ставку. Мы находимся еще на том уровне, когда для населения и для бизнеса важнее стабильность и адекватный курс обмена национальной валюты. Татьяна Ларюшина

Как отметила специалист, чтобы регулировать и стимулировать кредитование, развивать экономику через понижение процентной ставки и доступность займов Молдове нужна совершенно другая структура экономики.

Ларюшина подчеркнула, больших ожиданий и экономического бума при помощи макроэкономических манипуляций от этого решения Национального банка ждать не стоит.

«Можно приветствовать, что кредиты дешевеют, уровень процентной ставки привязывается к другим макроэкономическим показателям. Это свидетельствует о достаточно умеренном росте инфляции, который и позволяет нам уменьшить эту процентную ставку», — пояснила экономист.

По словам эксперта, проблема кредитования бизнеса в Молдове заключается не столько в стоимости займов, сколько в рисках, аккумулированных в других местах бизнес-процессов.

Собеседница обратила внимание на крайне забюрократизированную и громоздкую систему кредитования, оформления залогов, а также сложную процедуру получения кредита компаниями малого бизнеса, у которых нет таких залогов, которыми располагают большие предприятия.