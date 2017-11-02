Кредит на кредит: что пророчат молдавские эксперты экономике страны
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы признает, что в стране сохраняется тенденция снижения кредитования.
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы признает, что в стране сохраняется тенденция снижения кредитования.
Некоторые отечественные экономисты уверены, что доступ к кредитам будет оставаться проблемой молдавской экономики до тех пор, пока Нацбанк при определении монетарной политики будет ограничиваться таргетированием инфляции, без учета природы рисков ведения бизнеса в стране.
А условия получения денег в Молдове действительно сложные.
Деньги для бизнеса дорогие не столько
Национальный банк принял решение понизить ставку по основным краткосрочным операциям денежной политики до 7% годовых.
Как это решение отразится на бизнесе и населении республики в комментарии Sputnik рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.
К сожалению, Молдова относится к такому типу экономики, которая не регулируется через процентную ставку. Мы находимся еще на том уровне, когда для населения и для бизнеса важнее стабильность и адекватный курс обмена национальной валюты.
Как отметила специалист, чтобы регулировать и стимулировать кредитование, развивать экономику через понижение процентной ставки и доступность займов Молдове нужна совершенно другая структура экономики.
Ларюшина подчеркнула, больших ожиданий и экономического бума при помощи макроэкономических манипуляций от этого решения Национального банка ждать не стоит.
«Можно приветствовать, что кредиты дешевеют, уровень процентной ставки привязывается к другим макроэкономическим показателям. Это свидетельствует о достаточно умеренном росте инфляции, который и позволяет нам уменьшить эту процентную ставку», — пояснила экономист.
По словам эксперта, проблема кредитования бизнеса в Молдове заключается не столько в стоимости займов, сколько в рисках, аккумулированных в других местах
«Система оптимизации рисков в реальном секторе и в банковском секторе крайне несовершенна и создает высокую непредсказуемость. Кроме того, на это влияет и ситуация внутри страны, связанная с наложением деловых и политических циклов друг на друга. Конечно, это решение предполагает движение в правильном направлении, но больших ожиданий здесь не вижу», — заключила Ларюшина.