Малообеспеченные семьи получат микрокредиты на открытие своего дела
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Коммерческие банки предоставят по льготной процентной ставке микрокредиты малообеспеченным семьям на открытие своего дела.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Коммерческие банки предоставят по льготной процентной ставке микрокредиты малообеспеченным семьям на открытие своего дела.
Кабинет Министров утвердил Положение «О порядке выделения коммерческими банками микрокредитов для обеспечения занятости малообеспеченных семей», разработанное Центральным банком.
Микрокредиты заёмщикам выделяются на приобретение швейных машин, тканей и расходных материалов, инвентаря для ремесленнической деятельности, бытовой, компьютерной и другой техники, а также различных инструментов для обеспечения самозанятости, развития приусадебных участков (на организацию
Микрокредиты выделяются с шестимесячным льготным периодом, сроком до трёх лет без права продления срока погашения.
Для получения кредита в банк нужно предъявить договор залога имущества, гарантия коммерческого банка или страховой компании, гарантии третьего лица, страховой полис, передает
Если кредит запрашивается на цели развития приусадебного участка, заёмщик предоставляет справку подтверждающую существование приусадебного участка, выданную органами самоуправления граждан.
Вопрос выделении кредита коммерческими банками рассматривается в течение трёх банковских рабочих дней.
Реестр малообеспеченных семей составляется Федерацией профессиональных союзов Узбекистана, Общественным благотворительным фондом «Махалля», Советом Министров Республики Каракалпакистан, хокимиятами областей и города Ташкента.