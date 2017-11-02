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14:11 (мск), источник: Sputnik

Малообеспеченные семьи получат микрокредиты на открытие своего дела

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Коммерческие банки предоставят по льготной процентной ставке микрокредиты малообеспеченным семьям на открытие своего дела.

Источник: Sputnik

Кабинет Министров утвердил Положение «О порядке выделения коммерческими банками микрокредитов для обеспечения занятости малообеспеченных семей», разработанное Центральным банком.

Микрокредиты заёмщикам выделяются на приобретение швейных машин, тканей и расходных материалов, инвентаря для ремесленнической деятельности, бытовой, компьютерной и другой техники, а также различных инструментов для обеспечения самозанятости, развития приусадебных участков (на организацию мини-теплиц, приобретение скота, птицы, устройство загонов и птичников, закупку садового инвентаря и инструментов) в размере до 100-кратной минимальной заработной платы по ставке 4% годовых.

Микрокредиты выделяются с шестимесячным льготным периодом, сроком до трёх лет без права продления срока погашения.

Для получения кредита в банк нужно предъявить договор залога имущества, гарантия коммерческого банка или страховой компании, гарантии третьего лица, страховой полис, передает пресс-служба ЦБ Узбекистана.

Если кредит запрашивается на цели развития приусадебного участка, заёмщик предоставляет справку подтверждающую существование приусадебного участка, выданную органами самоуправления граждан.

Вопрос выделении кредита коммерческими банками рассматривается в течение трёх банковских рабочих дней.

Реестр малообеспеченных семей составляется Федерацией профессиональных союзов Узбекистана, Общественным благотворительным фондом «Махалля», Советом Министров Республики Каракалпакистан, хокимиятами областей и города Ташкента.

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