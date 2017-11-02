Малообеспеченные семьи получат микрокредиты на открытие своего дела

Микрокредиты заёмщикам выделяются на приобретение швейных машин, тканей и расходных материалов, инвентаря для ремесленнической деятельности, бытовой, компьютерной и другой техники, а также различных инструментов для обеспечения самозанятости, развития приусадебных участков (на организацию мини-теплиц, приобретение скота, птицы, устройство загонов и птичников, закупку садового инвентаря и инструментов) в размере до 100-кратной минимальной заработной платы по ставке 4% годовых.