В центре Челябинска перекроют проезд

Планируется, что в нем примут участие около трех тысяч человек — колонна пройдет по Свердловскому проспекту к храму Александра Невского на Алом поле. Проезд на этом участке будет перекрыт с 11:00 до 11:45. Горожан просят заранее продумать маршрут объезда.