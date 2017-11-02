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13:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В центре Челябинска перекроют проезд

В Центральном районе Челябинска в субботу, 4 ноября, ограничат движение транспорта.

Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, днем, после торжественного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, пройдет крестный ход, приуроченный к празднику Казанской иконы Божией Матери.

Планируется, что в нем примут участие около трех тысяч человек — колонна пройдет по Свердловскому проспекту к храму Александра Невского на Алом поле. Проезд на этом участке будет перекрыт с 11:00 до 11:45. Горожан просят заранее продумать маршрут объезда.

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