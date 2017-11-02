В центре Челябинска перекроют проезд
В Центральном районе Челябинска в субботу, 4 ноября, ограничат движение транспорта.
В Центральном районе Челябинска в субботу, 4 ноября, ограничат движение транспорта.
Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Так, днем, после торжественного богослужения в
Планируется, что в нем примут участие около трех тысяч человек — колонна пройдет по Свердловскому проспекту к храму Александра Невского на Алом поле. Проезд на этом участке будет перекрыт с 11:00 до 11:45. Горожан просят заранее продумать маршрут объезда.