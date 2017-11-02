Узбекистан не намерен приобретать составы для метро за границей

Источник: Sputnik

«Наша главная задача — создать собственную современную производственную базу по ремонту и строительству составов. Для этого наши сотрудники посещают крупнейшие подобные промышленные кластеры в других странах, например, “Метровагонмаш” в Мытищах или мощности в Санкт-Петербурге. Узбекские специалисты изучают технологию, производственные процессы, и на этой основе готовятся запустить полноценный выпуск вагонов в столице», — рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер УП «Тошкент метрополитени» Бахтияр Садыков.

Отметим, что на сегодняшний день в парке столичного метрополитена насчитывается порядка 200 вагонов. Их средний возраст составляет 25,5 года.

В целом в ближайшем будущем планируется полностью обновить весь подвижной состав за счет строительства новых и коренной модернизации действующих составов. В результате срок службы модернизированных вагонов продлится еще на 15 лет.

Первые попытки строительства вагонов для метро уже предпринимались на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов. В эксплуатацию был запущен новый состав, названный в народе «подземный Афросиаб», получивший уникальный дизайн интерьера и экстерьера. Внутри новых вагонов используется новая цветовая гамма — оранжевый, белый и серый цвета. Так, например, привычные серые металлические поручни стали ярко оранжевыми.

В марте 2000 года в столице также было запущено в эксплуатацию депо по ремонту подвижного состава и выпуску запасных. Ежегодно здесь капитально ремонтируется 48 вагонов, в том числе 12 вагонов подвергаются капитальному ремонту и 36 вагонов — подъемочному. Помимо этого проводится профилактический осмотр и ремонт собственного технологического оборудования.